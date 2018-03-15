Трамп: «схоже, що Росія стоїть» за отруєнням Скрипаля

Президент США Дональд Трамп заявляє: «безумовно схоже, що Росія стоїть» за отруєнням екс-співробітника російського ГРУ Сергія Скрипаля у Великій Британії.

«Це дуже сумна ситуація. Ми до цього ставимося дуже серйозно», – сказав Трамп 15 березня у Вашингтоні, додавши, що це те, що ніколи не повинно було трапитися.

Раніше 15 березня Велика Британія, США, Німеччина і Франція назвали отруєння Скрипаля першим застосуванням нервово-паралітичної речовини з часів Другої світової війни.

У спільній заяві лідерів чотирьох країн відзначається, що Москва відповідальна за те, що сталося, а інцидент названий нападом на суверенітет Великої Британії. У заяві також сказано, що Росія порушила Конвенцію про заборону хімічної зброї.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що Альянс готовий реагувати практично у зв’язку з першим агресивним застосуванням нервово-паралітичної речовини на території Альянсу за всю історію з моменту заснування цієї організації.

14 березня прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звинуватила Росію в отруєнні Сергія Скрипаля й оголосила про вислання 23 російських дипломатів. Цей захід підтримали в адміністрації президента США. Про розробку подібних санкцій також оголосив президент Франції.

15 березня речник президента Росії Дмитро Пєсков назвав заяви британської влади «безвідповідальними». А міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва вишле британських дипломатів у відповідь на санкції Великої Британії. Він не уточнив, скільки дипломатів буде вислано і в які терміни будуть запроваджені ці заходи. Лавров назвав обвинувачення Лондона в отруєнні колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки «голослівними, безпідставними і хамськими».

Скрипаля і його дочку Юлію виявили 4 березня непритомними на лавці в парку міста Солсбері на півдні країни. 66-річний Сергій Скрипаль і його 33-річна дочка Юлія перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані. Також у серйозному стані перебуває працівник поліції, який першим намагався надати їм допомогу.