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15 Березень 2018, Київ 17:57
Новини | Міжнародні

Британія, США, Франція і Німеччина звинувачують Росію у нападі на британський суверенітет

Британський прем'єр Тереза Мей у Солсбері, де були отруєні колишній російський шпигун Сергій Скрипаль і його дочка Юлія, 15 березня 2018 року

Лідери США, Німеччини, Франції і Великої Британії звинуватили Росію в нападі на суверенітет Британії й порушенні міжнародного права через отруєння в Солсбері колишнього агента російського ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки.

У заяві вкотре наголошується, що Росія порушила Конвенцію про заборону хімічної зброї.

«Використання військового нервово-паралітичного агента, розробленого Росією, є першим наступальним застосуванням такої речовини в Європі з часів Другої світової війни. Йдеться про порушення суверенітету Великої Британії», – мовиться в заяві.

«Велика Британія детально пояснила своїм партнерам, що відповідальність за цей замах несе, з високою ймовірністю, Росія. Ми поділяємо оцінку Великої Британії, що іншого правдоподібного пояснення немає, і заявляємо, що відмова Росії відповісти на обґрунтовані питання уряду Великої Британії стає додатковим підтвердженням її відповідальності», – заявили чотири державні керівники.

Лідери Британії, США, Німеччини і Франції закликали Москву надати Організації з заборони хімічної зброї інформацію про речовину «Новачок», яка, за даними російських слідчих, була використана під час нападу на Сергія Скрипаля.

Британія висилає 23 російських дипломатів (відео)
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Британія висилає 23 російських дипломатів (відео)

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14 березня прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що реакція російської влади на отруєння в британському Солсбері колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки засвідчує відповідальність Москви за цей напад. Вона наголосила, що у випадку отруєння Скрипаля йдеться про те, що «Росія незаконно застосувала хімічну зброю», яка була незаконно виготовлена, незважаючи на те, що Росія бере участь в Конвенції із заборони хімічної зброї.

Британський прем’єр також заявила, що Лондон висилає з країни 23 російських дипломатів, яких підозрюють в роботі на російські спецслужби. Крім того, британські офіційні особи не будуть присутні в Росії на чемпіонаті світу з футболу і Лондон обмежить контакти на вищому рівні з Москвою.

Прем’єр-міністр також попередила про посилення перевірок російських громадян і приватних літаків на кордонах.

Мей виступила з цією заявою після того, як Москва відмовилася на вимогу Лондона дати пояснення, як нервово-паралітична речовина «Новачок», розроблена в Росії, потрапила на територію Британії, і звинуватила Британію в «антиросійській істерії». Британські слідчі дійшли висновку, що саме цією речовиною були отруєні Скрипаль і його дочка.

Шпигунські пристрасті перевернули спокійне життя англійського Солсбері (відео)
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Шпигунські пристрасті перевернули спокійне життя англійського Солсбері (відео)

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Їх виявили 4 березня непритомними на лавці в парку міста Солсбері на півдні країни. 66-річний Сергій Скрипаль і його 33-річна дочка Юлія перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані. Також у серйозному стані перебуває працівник поліції, який першим намагався надати їм допомогу.

15 березня речник президента Росії Дмитро Пєсков назвав заяви британської влади «безвідповідальними». А міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва вишле британських дипломатів у відповідь на санкції Великої Британії. Він не уточнив, скільки дипломатів буде вислано і в які терміни будуть запроваджені ці заходи. Лавров назвав обвинувачення Лондона в отруєнні колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки «голослівними, безпідставними і хамськими».

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