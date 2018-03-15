НАТО готове реагувати практично на «напад у Солсбері»

НАТО висловлює своє глибоке занепокоєння і готовність реагувати практично у зв’язку з першим агресивним застосуванням нервово-паралітичної речовини на території Альянсу за всю історію з моменту заснування цієї організації, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.

«Речовина, яку використали для отруєння в Британії, є однією з найтоксичніших серед всіх розроблених. Це перше застовування нервово-паралітичної речовини на території НАТО з часу його заснування. Це неприйнятно і не має місця в цивілізованому світі», – заявив керівник НАТО, закликавши Росію пояснити, як це могло статися.

Столтенберґ заявив про це під час презентації Річного звіту Північноатлантичного альянсу за 2017 рік, коментуючи отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки Юлії в британському Солсбері, в чому влада Британії звинувачує Росію.

«Напад у Солсбері відбувся на тлі того образу, який ми бачили протягом багатьох років», – сказав Столтенберґ, згадавши, зокрема, агресію Росії в Україні, її військову присутність у Грузії й Молдові, «проти волі цих країн», «втручання» у Західних Балканах.

Столтенберґ повідомив, що з боку Лондона наразі не було запиту щодо застосування 5-ої статті Північноатлантичного договору про визнання атаки на одну державу-союзницю нападом проти всіх 29 держав НАТО. Однак 15 березня з цього приводу буде зібрано Північноатлантичну раду, а 19 березня на консультації до НАТО приїде міністр закордонних справ Британії Борис Джонсон.

«НАТО не хоче нової Холодної війни, але не має бути жодного сумніву в тому, що Альянс захистить кожну свою країну-члена від будь-якої загрози», – заявив Столтенберґ, запевнивши, що НАТО надасть Британії як політичну підтримку, допомогу практичну, якщо Лондон цього потребуватиме, і, нарешті, з огляду на агресивну політику Росії, продовжуватиме зміцнювати свої потужності, включно із протидією загрозі використання біологічної або хімічної зброї.

14 березня прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що реакція російської влади на отруєння в британському Солсбері колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки засвідчує відповідальність Москви за цей напад. Вона наголосила, що у випадку отруєння Скрипаля йдеться про те, що «Росія незаконно застосувала хімічну зброю», яка була незаконно виготовлена, незважаючи на те, що Росія бере участь в Конвенції із заборони хімічної зброї.

Британський прем’єр також заявила, що Лондон висилає з країни 23 російських дипломатів, яких підозрюють в роботі на російські спецслужби. Крім того, британські офіційні особи не будуть присутні в Росії на чемпіонаті світу з футболу і Лондон обмежить контакти на вищому рівні з Москвою.

Прем’єр-міністр також попередила про посилення перевірок російських громадян і приватних літаків на кордонах.

Мей виступила з відповідною заявою після того, як Москва відмовилася на вимогу Лондона дати пояснення, як нервово-паралітична речовина «Новачок», розроблена в Росії, потрапила на територію Британії, і звинуватила Британію в «антиросійській істерії». Британські слідчі дійшли висновку, що саме цією речовиною були отруєні Скрипаль і його дочка.

Їх виявили 4 березня непритомними на лавці в парку міста Солсбері на півдні країни. 66-річний Сергій Скрипаль і його 33-річна дочка Юлія перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані. Також у серйозному стані перебуває працівник поліції, який першим намагався надати їм допомогу.

15 березня речник президента Росії Дмитро Пєсков назвав заяви британської влади «безвідповідальними». А міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва вишле британських дипломатів у відповідь на санкції Великої Британії. Він не уточнив, скільки дипломатів буде вислано і в які терміни будуть запроваджені ці заходи.Лавров назвав обвинувачення Лондона в отруєнні колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки «голослівними, безпідставними і хамськими».