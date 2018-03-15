МЗС Британії: нові санкції можуть торкнутися «корумпованих» соратників Путіна

Санкції Великої Британії у відповідь на отруєння екс-агента ГРУ Росії Сергія Скрипаля і його дочки можуть торкнутися соратників президента Росії Володимира Путіна, помічених у корупції, заявив 15 березня британський міністр закордонних справ Борис Джонсон.

Як заявив Джонсон BBC, Національне агентство по боротьбі зі злочинністю розглядає велику кількість потенційних фігурантів «чорного списку». Він зазначив, що йдеться про корупціонерів, зобов’язаних своїм становищем Путіну і тим, що розбагатіли завдяки зв’язкам із ним. Ці люди будуть перебувати під особливою увагою британської поліції.

Інших подробиць Джонсон не навів.

Міністр закордонних справ також заявив, що напад був «способом показати, що відбувається з людьми, які повстають» проти режиму в Росії.

Джонсон повідомив, що зразок нервово-паралітичної речовини, яку, за даними британських слідчих, використали для отруєння Скрипаля і його дочки, відправлять до Організації з заборони хімічної зброї для аналізу.

14 березня прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що реакція російської влади на отруєння в британському Солсбері колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки засвідчує відповідальність Москви за цей напад. Вона наголосила, що у випадку отруєння Скрипаля йдеться про те, що «Росія незаконно застосувала хімічну зброю», яка була незаконно виготовлена, незважаючи на те, що Росія бере участь в Конвенції із заборони хімічної зброї.

Британський прем’єр також заявила, що Лондон висилає з країни 23 російських дипломатів, яких підозрюють в роботі на російські спецслужби. Крім того, британські офіційні особи не будуть присутні в Росії на чемпіонаті світу з футболу і Лондон обмежить контакти на вищому рівні з Москвою.

Прем’єр-міністр також попередила про посилення перевірок російських громадян і приватних літаків на кордонах.

Мей виступила з відповідною заявою після того, як Москва відмовилася на вимогу Лондона дати пояснення, як нервово-паралітична речовина «Новачок», розроблена в Росії, потрапила на територію Британії, і звинуватила Британію в «антиросійській істерії». Британські слідчі дійшли висновку, що саме цією речовиною були отруєні Скрипаль і його дочка.

Їх виявили 4 березня непритомними на лавці в парку міста Солсбері на півдні країни. 66-річний Сергій Скрипаль і його 33-річна дочка Юлія перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані. Також у серйозному стані перебуває працівник поліції, який першим намагався надати їм допомогу.

Тим часом, речник президента Росії Дмитро Пєсков назвав заяви британської влади «безвідповідальними». А міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва вишле британських дипломатів у відповідь на санкції Великої Британії. Він не уточнив, скільки дипломатів буде вислано і в які терміни будуть запроваджені ці заходи.Лавров назвав обвинувачення Лондона в отруєнні колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки «голослівними, безпідставними і хамськими».