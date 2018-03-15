США заявляють про солідарність з Британією і відповідальність Росії за нервово-паралітичну отруту

Білий Дім заявив, що стоїть на боці свого “наближчого союзника” - Великої Британії, і підтримує рішення Лондона вислати 23 російських дипломатів.

​Прем’єр-міністр Тереза Мей оголосила у середу про вислання та низку інших кроків після того, як Москва відмовилася пояснити, яким чином вироблена у Росії нервово-паралітична отрута була застосована у спробі вбивства в Англії колишнього працівника російської розвідки Сергія Скрипаля.

Британський уряд прагне якомога ширшої підтримки західних союзників у новому загостренні протистояння з Росією, яка заперечує свою відповідальність, так само як і раніше у випадку убивства у Лондоні Олександра Литвиненка у 2006 році радіоактивною отрутою.

Британські коментатори зауважують, що позиція Вашингтона беззастережна та однозначна у вияві підтримки Терези Мей.

Формулювання американської заяви з критикою Москви називають жорсткішими, ніж висловлювання, до яких президент США Дональд Трамп вдавався раніше, говорячи про Росію.

«Сполучені Штати поділяють оцінку Сполученого Королівства, що Росія відповідальна за нерозсудливий напад з нервово-паралітичною речовиною на британського громадянина та його доньку, і ми підтримуємо рішення Сполученого Королівства вислати російських дипломатів, як справедливу відповідь», – говориться в заяві.

Цей останній крок Росії вписується у схему поведінки, в якій Росія зневажає заснований на правилах міжнародний порядок, підриває суверенітет та безпеку країн світу

«Цей останній крок Росії вписується у схему поведінки, в якій Росія зневажає заснований на правилах міжнародний порядок, підриває суверенітет та безпеку країн світу і намагається підірвати й дискредитувати західні демократичні установи та процеси. Сполучені Штати працюють з союзниками та партнерами, щоб запевнити, що подібного гидотного нападу більше не станеться», – проголошує заява прес-секретаря Білого Дому.

На тлі розгортання дій Лондона щодо Москви британський міністр закордонних справ Борис Джонсон оголосив, що Британія може спрямувати тиск на корумпованих росіян, які нажили свої багатства завдяки близькості до президента Путіна.

Джонсон написав у газеті Washington Post, що усі відповідальні держави зобов’язані реагувати на російську агресію.

Тихе середньовічне містечко стало свідком першого з часів Другої світової війни випадку нападу із застосуванням нервово-паралітичної речовини

«Тихе середньовічне містечко стало свідком першого з часів Другої світової війни випадку нападу із застосуванням нервово-паралітичної речовини», – підкреслив міністр.

Борис Джонсон в інтерв’ю Британській телерадіомовній корпорації у четвер висловив думку, що страшна отрута була обрана для того, щоб це було сигналом для політичних опонентів, які можуть протистояти російському президенту Путіну.

Міністр підтвердив, що Британія передасть зразок виявленої нервово-паралітичної речовини, названої «Новичок», до Міжнародної організації із заборони хімічної зброї.

Колишній полковник військової розвідки Росії Сергій Скрипаль та його донька Юлія з 4 березня залишаються у критичному стані в лікарні містечка Солсбері, де стався напад.

Серйозним назвали також ураження сержанта місцевої британської поліції, який у числі перших прибув на місце інциденту. Лікарі кажуть, що він подає надії на одужання.

Загалом кілька десятків людей у Солсбері зверталися по допомогу, чи консультації лікарів у зв’язку з інцидентом, і близько 500 отримали рекомендації вдатися до спеціальних заходів щодо свого одягу та особистих речей, на яких могли опинитися сліди отрути.