Міністр оборони Британії: Росія має «піти і замовкнути»

Міністр оборони Великої Британії Ґевін Вільямсон закликав Росію «піти і замовкнути». Він заявив про це 15 березня, оголошуючи про намір Великої Британії інвестувати 48 мільйонів фунтів у новий центр захисту від хімічної зброї.

Вільямсон додав, що не має сумніву в тому, що «напад ішов від Росії», цитують його слова британські ЗМІ.

«Це абсолютно жахливо й обурливо, що Росія зробила у Солсбері. Ми відповіли на це. Чесно кажучи, Росія повинна піти, вона повинна замовкнути», – сказав Вільямсон.

14 березня прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що реакція російської влади на отруєння в британському Солсбері колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки засвідчує відповідальність Москви за цей напад. Вона наголосила, що у випадку отруєння Скрипаля йдеться про те, що «Росія незаконно застосувала хімічну зброю», яка була незаконно виготовлена, незважаючи на те, що Росія бере участь в Конвенції із заборони хімічної зброї.

Британський прем’єр також заявила, що Лондон висилає з країни 23 російських дипломатів, яких підозрюють в роботі на російські спецслужби. Крім того, британські офіційні особи не будуть присутні в Росії на чемпіонаті світу з футболу і Лондон обмежить контакти на вищому рівні з Москвою.

Прем’єр-міністр також попередила про посилення перевірок російських громадян і приватних літаків на кордонах.

Мей виступила з відповідною заявою після того, як Москва відмовилася на вимогу Лондона дати пояснення, як нервово-паралітична речовина «Новачок», розроблена в Росії, потрапила на територію Британії, і звинуватила Британію в «антиросійській істерії». Британські слідчі дійшли висновку, що саме цією речовиною були отруєні Скрипаль і його дочка.

Їх виявили 4 березня непритомними на лавці в парку міста Солсбері на півдні країни. 66-річний Сергій Скрипаль і його 33-річна дочка Юлія перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані. Також у серйозному стані перебуває працівник поліції, який першим намагався надати їм допомогу.

15 березня речник президента Росії Дмитро Пєсков назвав заяви британської влади «безвідповідальними». А міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва вишле британських дипломатів у відповідь на санкції Великої Британії. Він не уточнив, скільки дипломатів буде вислано і в які терміни будуть запроваджені ці заходи.Лавров назвав обвинувачення Лондона в отруєнні колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки «голослівними, безпідставними і хамськими».