Дипломати або розвідники? Кого висилає Великобританія

Протягом тижня Великобританія видворить 23 співробітників російського посольства в Лондоні. Прем’єр-міністр країни Тереза Мей охарактеризувала дипломатів як російських розвідників, які працюють під прикриттям, і ці заходи, за її словами, повинні значно послабити їхній «осередок» у Великобританії. Висилка дипломатів стала відповіддю на отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії. Тереза Мей підкреслила, що в разі, якщо Великобританія зіткнеться з новими російськими загрозами, вона може розширити список дій у відповідь. Дії Великобританії прокоментував російський дипломат Георгій Кунадзе (надзвичайний і повноважний посол Росії, восени 2014 року був змушений залишити державну службу через позицію щодо втручання Москви в Україні, протилежну кремлівській).

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– Почнімо з кількості розвідників у дипломатичній місії. У ваші часи таке було, щоб половина – розвідники?

– Ні.

– А що ж ви так засміялися?

– Я не пригадую такого.

– А можна сказати, що будь-який дипломат – розвідник насправді, і зовсім необов’язково у нього повинні бути погони?

Розвідник і дипломат, який працює в іншій країні з дипломатичним статусом, виконують значною мірою одне і те ж завдання – вони збирають інформацію

– Бачите, в чому справа, розвідник і дипломат, який працює в іншій країні з дипломатичним статусом, виконують значною мірою одне і те ж завдання – вони збирають інформацію. Просто дипломати її збирають відкрито, з відкритих джерел, а розвідники добувають її дещо іншими шляхами. Тож тут різниця суттєва, але є і щось спільне.

– Тобто коли британська преса каже, що Сергій Скрипаль незадовго до свого отруєння (він у комі, він не помер, слава богу, і його дочка жива, перебуває в дуже важкому стані в лікарні в Солсбері) зустрічався з російськими розвідниками з числа дипломатів, це цілком може бути правдою і навіть не дуже приховувалося?

– А в чому тут проблема? Сергій Скрипаль залишався і залишається громадянином Росії. Я здивований трохи, що МЗС, вимагаючи доступу до матеріалів, посилалося на громадянство його дочки. Тобто у Сергія Скрипаля залишилося російське громадянство. Тож я не бачу тут великих проблем.

– Ви можете ще на одне питання відповісти, перш ніж зрозуміємо, наскільки для Росії це істотний удар? Аташе і треті секретарі так і називаються – розвідники, якщо вони розвідники, чи зовсім ні?

– Та ні, звичайно. Кожен співробітник посольства, незалежно від свого рангу і посади, яку він займає, є співробітником посольства. Аташе і треті секретарі – це молодші дипломати.

– Тобто вони пишуть всілякі звіти і довідки, відповідають на листи росіян. Це боляче для Росії, коли 23 осіб з Великобританії висилають раптом в один день?

Дипломатичний статус і дипломатичні паспорти можуть мати і ті, хто не працює у посольстві

– Я не думаю, що мова йде тільки про співробітників посольства. Тому що дипломатичний статус і дипломатичні паспорти можуть мати і ті, хто не працює у посольстві. Наприклад, співробітники торгпредства.

– Звичайно, я цілком згоден із вами, але в списку, який опублікований на офіційних ресурсах Великобританії, перераховані всі офіси російської дипломатії, і всього співробітників 56. МЗС каже, що навіть не всі змогли в’їхати, деяким візу не дали, хоч і вони формально зараховані. Чи відчутним буде це для Росії?

– У 1971 році 105 осіб, по-моєму, відразу вислали, і говорили, що більше такого не було. Але в 1985 році, коли втік до Англії Олег Гордієвський, було вислано через три або чотири місяці 35 осіб. Тож традиції такі у наших, як тепер заведено говорити, британських партнерів існують.

– Тоді по-іншому поставлю питання. Коли вишлють дзеркально 23, або ми не знаємо скількох, співробітників британського посольства (в Росії), для Британії це буде істотно чи все це насправді речі, які людей не торкнуться?

23 людини – це істотна, звичайно, шкода, безумовно

– Через те, що історично співробітників у британському посольстві в Москві менше, ніж радянських, а тепер російських співробітників у російському посольстві в Лондоні, зазвичай СРСР обмежувався висилкою не дзеркальної, а значно меншої кількості людей. Просто тому що всі розуміють, що якщо, наприклад, у посольстві всього працює 30 осіб, і 25 або 23 з них вишлють, то посольство муситиме закритися, працювати буде неможливо. Так що 23 людини – це істотна, звичайно, шкода, безумовно. Але з іншого боку, як я розумію, Росія і Великобританія не перебувають у відносинах квотних. Тобто в роки холодної війни домовлялися країни про те, що у кожної з них буде рівне число дипломатів у столиці іншої.

– Коли Тереза Мей каже, що це непоправна шкода для російської розвідки – висилка цих 23 осіб, – це може бути правдою? Просто оцінка ваша: так чи ні?

– Я думаю ні. Я думаю, що нові люди, нові контакти та інше. Але в цілому я не бачу тут якогось непоправного збитку.

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