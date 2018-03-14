Каральні кроки Лондона: опозиція закликає «бити росіян по кишенях»

Лондон — Після того, як Росія не надала Великій Британії пояснень до заявленого Лондоном крайнього терміну опівночі 14 березня, британський прем’єр-міністр Тереза Мей виступила у парламенті, окресливши каральні кроки у відповідь. У переліку ціла низка жорстких заходів, спрямованих проти російських інтересів у Британії.

Перед тим, як виступити у Палаті громад британського парламенту, прем’єр-міністр Тереза Мей провела зустріч із чільними фахівцями британських спецслужб у своїй резиденції на Давнінґ-Стріт. Власне, у ході цієї зустрічі виробили остаточний план дій у відповідь на отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля нервово-паралітичною речовиною, виробленою в Росії. Британське керівництво розглядає напад на Скрипаля та його дочку, скоєний у місті Солсбері, що на півдні Англії, як, безумовно, справу рук Кремля і чітке порушення міжнародної конвенції із заборони використання хімічної зброї.

Тереза Мей виклала британським парламентарям свій послідовний план дій британського керівництва у відповідь на кроки Росії.

Помітним моментом плану британського прем’єра стало рішення про вислання з Британії 23 російських дипломатів. Тереза Мей визначила тих дипломатів, як «прихованих агентів російської розвідки».

«Разом із представниками британських служб безпеки ми ухвалили план руйнування шпигунської мережі, яка утворилась у Британії. Ми також вирішили припинити всі контакти на урядовому рівні між Сполученим Королівством та Російською Федерацією», – заявила у парламенті прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей.

Також, згідно з планом британського керівництва, будуть здійснювати ретельні перевірки приватних авіарейсів з Росії до Британії, митний контроль та догляд вантажів, які перевозять із Росії. Британське керівництво ухвалило рішення заморожувати російські державні активи у Британії, якщо існуватимуть докази того, що ці активи можуть загрожувати життю або нерухомості громадян та мешканців Сполученого Королівства. Також вирішили розглянути можливість ухвалення нових законів, які б надавали захист від того, що визначається як «ворожа діяльність на державному рівні».

Тереза Мей вкотре наголосила, виступаючи в парламенті, що відповідь Москви на вимоги Лондона надати пояснення, як так сталося, що російська хімічна зброя була використана у Британії, була нічим іншим як добіркою «сарказму, самовдоволення й спротиву».

Прем’єр Мей також відкликала запрошення міністрові закордонних справ Росії Сергію Лаврову відвідати Лондон і повідомила, що міністри британського уряду та члени королівської родини не приїдуть на матчі чемпіонату світу з футболу, який має відбутися в Росії влітку.

Також у середу прем’єр-міністр Великої Британії провела засідання Національної ради безпеки Сполученого Королівства за участі ключових урядовців та радників з питань безпеки, де також подала свої пропозиції каральних кроків проти Москви.

Опозиція в особі лейбористів загалом підтримала викладений план дій у відповідь. Міністр фінансів тіньового уряду лейбористів Джон МакДоннелл, втім, висловив сумнів у цілковитій дієвості вислання російських дипломатів зі Сполученого Королівства.

Ми мусимо завдати росіянам удару в те місце, де це їм справді дошкулятиме й болітиме. Треба їх бити по кишенях!

«Ми мусимо завдати росіянам удару в те місце, де це їм справді дошкулятиме й болітиме. Треба їх бити по кишенях!», – заявив міністр фінансів тіньового уряду лейбористів Джон МакДоннелл.

Колишній керівник британської розвідки Роберт Ганніґан, підтримав МакДоннелла, наголосивши на важливості удару по економічних інтересах Росії, зокрема інтересах російських громадян, які тримають свої статки в Лондоні, походження яких може викликати певні кримінальні асоціації.

«Сполучене Королівство має показати Росії, що існують певні наслідки того, що Росія перетворюється на кримінальну державу», – зазначив колишній керівник британської розвідки Роберт Ганніґан.

Британське керівництво також має поінформувати Раду безпеки ООН щодо розслідування справи нападу з використанням хімічної зброї на колишнього російського шпигуна в Англії.

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