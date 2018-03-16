Колишній агент КДБ розповів про погрози перед нападом на Скрипаля

Колишній агент КДБ Борис Карпічков, який живе в еміграції в Новій Зеландії, заявив про погрози на свою адресу, отриманих за місяць до отруєння колишнього полковника ГРУ Росії Сергія Скрипаля. За словами Карпічкова, йому повідомили про те, що він сам і Скрипаль стануть об'єктами нападу.

Колишній співробітник КДБ зазначив, що отримав інформацію від надійного джерела в російських спецслужбах, однак не вважав погрози серйозними, оскільки отримував їх і раніше. Карпічков підкреслив, що не був знайомий зі Скрипалем. Відповідальність за його отруєння він поклав на російські спецслужби.

В інтерв'ю виданню New Zealand Herald Карпічков розповів про напад на нього в Новій Зеландії. Інцидент стався в 2007 році. Тоді невідомий кинув Карпічкову в обличчя порошок. За словами Карпічкова, після цього він відчув себе недобре. Пізніше лікар діагностував у нього грип. Карпічков стверджує, що пізніше у нього випало все волосся і він схуд на 30 кілограмів.

Поліція Нової Зеландії почала перевірку. Там підтвердили, що з 2006-го до 2007 року Карпічков дійсно був у країні.

Карпічков був російським шпигуном в Латвії. У 1995 році він почав передавати інформацію латвійській владі. У 1998 році колишнього співробітника КДБ розсекретили і він втік до Лондона. За словами Карпічкова, в 2006 році йому погрожували, і він поїхав до Нової Зеландії.

14 березня прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звинуватила в отруєнні Скрипаля Росію. Вона оголосила, що країна висилає 23 російських дипломатів , яких ідентифікували як незареєстрованих офіцерів розвідки.

Напередодні на терміновому засіданні Ради безпеки ООН посол Великої Британії Джонатан Аллен заявив, що нервово-паралітична речовина, якою був отруєний Скрипаль, найімовірніше була виготовлена Росією. Натомість посол Росії в ООН Василь Небензя заявив, що Росія не вела наукових розробок речовини під назвою «Новичок» і не причетні до інциденту з отруєнням.

Сергія Скрипаля в Росії засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великої Британії. У 2010 році його обміняли на російських агентів, викритих у США. 4 березня Скрипаль і його дочка Юлія були госпіталізовані в критичному стані через отруєння нервово-паралітичним речовиною. У лікарні опинився і поліцейський, який брав участь в розслідуванні. За кілька днів до отруєння Скрипаль повідомляв британській поліції про побоювання за своє життя.

Оригінал – на сайті Російської редакції Радіо Свобода