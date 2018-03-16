У Держдепартаменті США не виключають нові санкції проти Росії через отруєння Скрипаля

У Державному департаменті США не виключають запровадження нових санкцій проти Росії у відповідь на отруєння колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки Юлії у Великій Британії.

Як заявила речниця Держдепартаменту Гедер Науерт, використання нервово-паралітичної речовини, якою, за даними британських слідчих отруїли Скрипаля і його дочку, порушує Конвенцію про заборону хімічної зброї.

Якщо причетність Росії до нападу на Скрипаля буде доведена, проти Москви можуть запровадити нові санкції, додала Науерт. За її словами, подібним чином Вашингтон оголосив про обмежувальні заходи проти Північної Кореї після отруєння брата лідера країни Кім Чен Нама в Малайзії. Про те, які нові санкції можуть запровадити проти Росії, хто потрапить до «чорного списку» і коли будуть вжиті заходи, представник Держдепартаменту США коментувати відмовилася.

Напередодні влада США оголосила про нові санкції проти Росії у відповідь на дії Москви з втручання у виборчу систему США, а також на «шкідливу кіберактивність».

Лідери США, Німеччини, Франції і Великої Британії 15 березня звинуватили Росію в нападі на суверенітет Британії й порушенні міжнародного права через отруєння в Солсбері колишнього агента російського ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки. У заяві вкотре наголошується, що Росія порушила Конвенцію про заборону хімічної зброї.

14 березня прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звинуватила Росію в отруєнні Сергія Скрипаля й оголосила про вислання 23 російських дипломатів. Цей захід підтримали в адміністрації президента США. Про розробку подібних санкцій також оголосив президент Франції.

15 березня речник президента Росії Дмитро Пєсков назвав заяви британської влади «безвідповідальними». А міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва вишле британських дипломатів у відповідь на санкції Великої Британії. Він не уточнив, скільки дипломатів буде вислано і в які терміни будуть запроваджені ці заходи. Лавров назвав обвинувачення Лондона в отруєнні колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки «голослівними, безпідставними й хамськими».

Скрипаля та його дочку Юлію виявили 4 березня непритомними на лавці в парку міста Солсбері на півдні країни. 66-річний Сергій Скрипаль і його 33-річна дочка Юлія перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані. Також у серйозному стані перебуває працівник поліції, який першим намагався надати їм допомогу.