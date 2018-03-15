США розширили санкції проти Росії

Влада США оголосила про нові санкції проти Росії. Заходи оголошені 15 березня Міністерством фінансів США і Білим домом.

У список увійшли 14 фізичних і одна юридична особа – Агентство інтернет-досліджень, також відоме як «фабрика тролів». Таким чином, в списку тепер 19 фізосіб і 5 компаній.

Заходи є відповіддю на дії Росії з втручання у виборчу систему США, зокрема вибори президента 2016 року, а також на «шкідливу кіберактивність» Москви.

Майже всі фізичні особи є співробітниками Агентства інтернет-досліджень.

У середині лютого 13 із них у США висунули звинувачення в рамках розслідування справи про втручання Москви в американські вибори. Серед обвинувачених – бізнесмен Євген Пригожин, якого пов'язують з «фабрикою тролів» і якого вважають людиною, близькою до президента Росії Володимира Путіна.

Оголошені 15 березня санкції прямо не пов'язані з отруєнням у Британії колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки, проте міністр фінансів Стів Мнучин заявив про «зухвалість» дій Росії.

30 січня Міністерство фінансів США оприлюднило «кремлівську доповідь» – список осіб, наближених президента Росії Володимира Путіна, щодо яких можуть бути введені санкції. У документ увійшли 210 осіб, в тому числі всі члени уряду Росії, співробітники адміністрації Путіна, глави держкорпорацій, керівники правоохоронних відомств і олігархи.