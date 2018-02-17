«Путінський кухар» та інші: їх звинувачує Америка

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«Кухар гострих страв» – так колись більшовицький лідер Володимир Ленін охарактеризував свого спадкоємця Йосипа Сталіна. Досвідчений публіцист Ленін використав точний образ. Але через сто років цей образ із порівняння став реальністю. Людина, яку Сполучені Штати серед інших обвинувачують в організації втручання в американські вибори, відома медіа як друг і «кухар Путіна». Це Євген Пригожин, ресторатор із Петербурга. Але Пригожин займається не тільки ресторанами. Саме він стоїть за «фабрикою тролів» у Петербурзі і масштабною кампанією дезінформації. Саме його вважають одним з головних спонсорів приватної військової кампанії «Вагнер» і другом її керівника Дмитра Уткіна. До речі, директора головного підприємства Пригожина звуть… Дмитро Уткін. Невже, той самий? «Вагнер»? Пригожин цього не визнає й навіть про цю військову компанію нібито нічого не знає. Так що Пригожин – дуже непроста людина.

Біографія у нього теж дуже непроста. У 20-річному віці він отримав 12-річний тюремний термін за статтями «розбій», «шахрайство», «втягнення неповнолітніх у заняття проституцією». Простіше кажучи, група Пригожина знаходила неповнолітніх дівчаток, схиляла їх до проституції, а потім грабувала їхніх клієнтів. Людина з такими якостями у новій Росії пропасти не могла.

Тепер замкнені в Росії, як в клітці

Ресторани Пригожина стали місцем тяжіння для російської еліти. Володимир Путін відзначав у них свята, зустрічався з колегами-керівниками держав, серед яких – яка іронія долі – із президентом США Джорджем Бушем-молодшим. Але тільки ресторанами ділова активність Пригожина не обмежується. Він цікавиться медіа – і не тільки «фабрикою тролів» в Ольгіно, але і Федеральним агентством новин, ще одним ресурсом російської пропаганди, який відрізняється своєю антиукраїнською риторикою навіть на тлі інших російських медіа. Між іншим, три фірми, які згадані в американському обвинуваченні – це саме фірми Пригожина. І «фабрика тролів» серед них. «Кухар гострих страв» приготував американцям огидне меню.

Але вони – не перші, кого труїв Пригожин. У різні роки від постачання їжі його компаніями відмовлялися школи Ленінградської області. Був скандал із масовим отруєнням 150 курсантів Уральського інституту протипожежної служби МНС Росії. Напевно, у Пригожина для президентів – одна їжа, а для курсантів – інша. Але до ніяких наслідків для ресторатора це не призвело. Нічого не сталося навіть тоді, коли його охоронець напав... на співробітника ФСБ (так-так!) під час рейду по боротьбі з незаконним використанням «мигалок». Охоронцеві дали умовний термін. Тепер давайте просто уявимо собі, що це був би охоронець якоїсь іншої людини.

Однак американські слідчі не схожі на своїх російських колег. Пригожин і його помічники тепер замкнені в Росії, як в клітці – і безпека їм гарантована тільки на час існування режиму Путіна (та й то умовно). Пригожин може приндитися і стверджувати, що американські висновки його не хвилюють. Але звинувачення – дуже важкі, їх цілком можна порівняти з розбещенням малолітніх часів молодості Пригожина.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода

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