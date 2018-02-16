США: у справі про втручання у вибори обвинувачення висунули 13 росіянам

Міністерство юстиції США висунуло обвинувачення 13 росіянам і трьом російським компаніям у справі про втручання у вибори американського президента у 2016 році.

Серед компаній, яким висунули обвинувачення, – «Агентство інтернет-досліджень» (так звана «Російська фабрика тролів»). У переліку обвинувачених бізнесмен Євген Пригожин, якого в ЗМІ називають «особистим кухарем Путіна».

Речник президента Росії Дмитро Пєсков в коментарі виданню «РБК» заявив, що у Кремлі наразі не ознайомилися зі звинуваченнями американської сторони.

У США триває розслідування ймовірного втручання Росії в американські президентські вибори 2016 року. За даними американських спецслужб, за торішніми атаками на сервери Демократичної партії стояло Головне розвідувальне управління Генштабу Збройних сил Росії.

На початку серпня 2017 року спецпрокурор Роберт Мюллер скликав велику колегію присяжних для розслідування «російського сліду» у виборах. Мюллер з’ясовує, чи була змова штабу Дональда Трампа з Кремлем з метою підірвати позиції кандидата в президенти від Демократичної партії Гілларі Клінтон. Москва втручання у виборчий процес в інших державах категорично відкидає, Трамп називає це розслідування «полюванням на відьом».