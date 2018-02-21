Держдепартамент: США вдалося зупинити експортні угоди Росії на 3 мільярди доларів

Сполученим Штатам Америки вдалося зупинити російські експортні угоди на суму понад три мільярдів доларів, заявила представник Державного департаменту США Гедер Науерт.

Припинення таких угод, по суті, є покаранням, заявила вона на брифінгу 20 лютого. За словами Науерт, це означає, що в російську скарбницю надходить менше грошей, що у Вашингтоні вважають успіхом «у справі притягнення Росії до відповідальності».

У Вашингтоні задоволені тим, що деякі країни припинили закупівлі деяких російських товарів і матеріалів, сказала представник Держдепартаменту.

Міністерство фінансів США видало 29 січня документ із потенційними об’єктами можливих санкцій США проти росіян, які мають тісні контакти з президентом Росії Володимиром Путіним. Цей список раніше назвали у пресі «кремлівським звітом». Він, зокрема, включає 114 високопосадовців Росії та 96 «олігархів» у відкритій частині звіту і ще невідому кількість у засекреченій.

Звіт був представлений Конгресові США, як того вимагає закон «Про протидію супротивникам Америки з допомогою санкцій» (CAATSA). Серед фігурантів «списку олігархів» є російські бізнесмени Алішер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керімов, засновник «Лабораторії Касперського» Євген Касперський, Петро Авен і Володимир Потанін, Аркадій і Борис Ротенберги, Геннадій Тимченко та Олег Тіньков.

6 лютого американське ділове видання Bloomberg писало, що російські олігархи з переліку оприлюдненої 29 січня доповіді починають стикатися з додатковими перевірками деяких фінансових трансакцій.

Міністр фінансів США Стівен Мнучин після оприлюднення доповіді заявив, що частина людей із цього списку згодом опиниться під санкціями.

У 2014 році США запровадили санкції проти Росії через анексію українського Криму і агресію на сході України. Пізніше санкційні списки неодноразово розширювалися.