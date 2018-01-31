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31 Січень 2018, Київ 12:59
Новини | Міжнародні

Сенатори США висловили невдоволення, що не введені нові санкції проти Росії

Сенатор Бен Кардін

Сенатори США розкритикували президента президента Дональда Трампа через те, що він не ввів нові санкції проти Росії, після того як його адміністрація опублікувала список з 210 чиновників і мільярдерів з правлячої еліти Росії, які потенційно можуть потрапити під обмеження.

Бен Кардін, чільний демократ у сенатському комітеті з міжнародних відносин і ще 19 інших демократів Сенату 30 січня надіслали листа державному секретареві США Рексу Тіллерсона, в якому йдеться, що відмова від введення нових санкцій є «неприйнятною».

У своєму листі 20 сенаторів звинуватили адміністрацію в неможливості зробити все можливе, щоб стримати будь-яке майбутнє втручання в іноземні вибори і висловили «стурбованість» тим, що політика Адміністрації Трампа щодо Росії «не повністю відображає чіткий намір Конгресу, описаний в законодавстві».

«Це неприйнятно. Не вносячи жодних нових санкцій відповідно до мандатів CAATSA, США залишаються вразливими для активного російського врядування на виборах в листопаді до Конгресу», – йдеться в тексті листа.

Деякі республіканці також висловили сумніви з приводу рішення Адміністрації стосовно санкцій. Сенатор Сьюзен Коллінз заявила про «спантеличеність».

«Єдине, що ми вже знаємо напевне, це те, що росіяни намагалися втрутитися в наші вибори і не тільки повинні заплатити ціну з точки зору санкцій, а й ми повинні зараз надати гарантії щодо виборів цього року», – сказала вона в інтерв’ю CNN.

Цей крок сенаторів відбувається після того, як 30 січня Міністерство фінансів видало список з 114 високопоставлених російських політичних діячів і 96 «олігархів», які, за даними влади США, отримали багатство чи владу через близькі контакти з президентом Росії Володимиром Путіним. Сам Путін назвав так званий «кремлівський звіт» США «недружнім актом».

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