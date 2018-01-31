Держдепартамент США: нові санкції проти Росії буде запроваджено тоді, коли це буде доцільно

У Державному департаменті США заявили, що нові санкції проти Росії буде запроваджено тоді, коли це буде доцільно. Про це сказав високопоставлений чиновник Держдепу 30 січня під час брифінгу у Вашингтоні

«29 січня не було крайнім терміном відповідно до статті 231. Тому це не був кінцевий термін для запровадження санкцій. Насправді, це була початкова дата. Це був старт процесу. Це був день, у який або після нього ми зможемо почати запроваджувати санкції, якщо ми у Держдепартаменті визначимо діяльність, яка потрапляє під дію положень закону», – сказав чиновник.

Він зазначив, що санкції використовуються як інструмент стримування.

«Ми готові застосувати цей інструмент, коли вважатимемо це доцільним», – додав чиновник.

Міністерство фінансів США 30 січня видало очікуваний документ із потенційними об’єктами можливих майбутніх санкцій США проти росіян, які мають тісні контакти з президентом Росії Володимиром Путіним. Цей список раніше назвали у пресі «Кремлівським звітом». Він, зокрема, включає 114 високопосадовців Росії та 96 «олігархів» у відкритій частині звіту і ще не відому кількість у засекреченій. Крім того, в засекреченій частині – також список російських державних і частково державних підприємств. Звіт був представлений Конгресові США, як того вимагає закон «Про протидію супротивникам Америки з допомогою санкцій» (CAATSA).

Повідомляється, що у звіт внесли керівництво адміністрації президента Росії, зокрема, голову адміністрації Антона Вайно, його заступника Олексія Громова, речника Володимира Путіна Дмитра Пєскова, прем’єр-міністра Дмитра Медведєва, міністра закордонних справ Росії Сергія Лавроваю

Серед фігурантів «списку олігархів» є російські бізнесмени Алішер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керімов, засновник «Лабораторії Касперського» Євген Касперський, Петро Авен і Володимир Потанін, Аркадій і Борис Ротенберги, Геннадій Тимченко та Олег Тиньков.

Повідомляється, що цей список не означає запровадження ніяких санкцій чи обмежень щодо цих осіб, за винятком тих, щодо кого обмеження були введені раніше.