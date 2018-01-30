Міністерство фінансів США видало «Кремлівський звіт» зі 114 високопосадовців Росії та 96 «олігархів»

Міністерство фінансів США видало очікуваний документ із потенційними об’єктами можливих майбутніх санкцій США проти росіян, які мають тісні контакти з президентом Росії Володимиром Путіним. Цей список раніше назвали у пресі «Кремлівським звітом». Він, зокрема, включає 114 високопосадовців Росії та 96 «олігархів» у відкритій частині звіту і ще не відому кількість у засекреченій.

Крім того, в засекреченій частині – також список російських державних і частково державних підприємств.

Звіт був представлений Конгресові США, як того вимагає закон «Про протидію супротивникам Америки з допомогою санкцій» (CAATSA). Він був опублікований незабаром після півночі за Вашингтоном 30 січня, невдовзі по тому, як опівночі збіг формальний термін його публікації.

Повідомляється, що у звіт внесли керівництво адміністрації президента Росії, зокрема, голову адміністрації Антона Вайно, його заступника Олексія Громова, речника Володимира Путіна Дмитра Пєскова, прем’єр-міністра Дмитра Медведєва, міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, радника президента Владислава Суркова. Також до переліку потрапили спікер Ради федерації Валентина Матвієнко, спікер Державної думи В’ячеслав Володін, голова «Роснефти» Ігор Сєчин, голова «Газпрому» Олексій Міллер, директор служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін і директор ФСБ Олександр Бортников.

Серед фігурантів «списку олігархів» є російські бізнесмени Алішер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керімов, засновник «Лабораторії Касперського» Євген Касперський, Петро Авен і Володимир Потанін, Аркадій і Борис Ротенберги, Геннадій Тимченко та Олег Тиньков.

За даними Мінфіну США, статки кожного з перелічених російських підприємців оцінюють в мільярд і більше доларів США.

Повідомляється, що цей список не означає запровадження ніяких санкцій чи обмежень щодо цих осіб, за винятком тих, щодо кого обмеження були введені раніше.

29 січня прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Москва вважає очікуваний «Кремлівський звіт» спробою США вплинути на вибори президента Росії, заплановані на 18 березня.

У Державному департаменті США заявили, що якщо нові санкції США і будуть запроваджені через ймовірне втручання Москви у вибори в США і анексію українського Криму, то «вони будуть в основному стосуватися неросійських суб’єктів, які несуть відповідальність за великі операції з оборонним сектором і розвідкою Росії». Речниця Держдепартаменту Гедер Науерт заявила, що нові санкції щодо конкретних осіб не потрібні, бо чинне законодавство, а саме закон «Про протидію супротивникам Америки з допомогою санкцій» (CAATSA), підписаний Дональдом Трампом у серпні 2017-го, вже «фактично служить стримувальним фактором».

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