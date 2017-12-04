«Час прийти за людьми Путіна»: у США обговорюють санкції проти російських олігархів та їхніх дітей

Нові «чорні списки», що включатимуть олігархів із найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна та їхніх дітей, у Вашингтоні розглядатимуть на найвищому рівні. Нові обмеження можуть бути наступним кроком після обмежень з боку Комісії з питань контролю над закордонними активами (OFAC), що вступили в дію 28 листопада і посилили секторальні санкції.

Дві директиви OFAC, ухвалені ще у вересні, визначають: від 28 листопада російським компаніям важче отримати гроші у борг у Сполучених Штатах. Терміни кредитування зменшуються до двох тижнів для банків, і двох місяців – для енергетичного сектору.

​Нинішні обмеження діють у відповідності до нещодавно ухваленого закону «Про боротьбу із російським впливом у Європі та Євразії». Санкції діятимуть попри настрої прихильності до Росії президента США Дональда Трампа, і скасувати їх одноосібно він не має права. До того ж у документі записано: якщо Кремль не виконає умови, а це виведення військ з території України, тиск посилять ще більше.

Провідний співробітник Atlantic Council Андерс Ослунд пропонує не карати весь російський бізнес, а дати вибір – відмовитися від співробітництва із Кремлем, або потрапити у «чорний список». Разом із координатором із питань санкцій в адміністрації попереднього президента Деніелом Фрідом, Ослунд підготував трактування закону і винесе його на обговорення у січні.

Наш аргумент – час прийти за людьми, які близькі до Путіна. До тих, хто робить гроші у співпраці з Путіним

«Наш аргумент – час прийти за людьми, які близькі до Путіна. До тих, хто робить гроші у співпраці з Путіним. І до тих, хто за кордоном тримає гроші Путіна, а не до тих росіян, хто просто багатий. Варто було б дозволити заможним росіянам ввести бізнес у США та Європі, і вони не мають бути під санкціями тільки тому, що вони багаті або тому, що росіяни» – зазначає Ослунд головну ідею.

Експерти виділили сім категорій людей, які мають бути обов'язково покарані за допомогою нових санкцій. Це бізнесмени, пов’язані з діями Росії в Україні (зокрема ті, за чиї гроші фінансують найманців), із пропагандою і підривними кібер-операціями.

Також у чорному списку мають опинитися люди з найближчого оточення Путіна, при чому, і це вперше, разом із дітьми. Діти еліти у Росії останнім часом отримують високі посади та опікуються залученням інвестицій, з’ясували у Вашигнтоні. А ще російські топ-чиновники, прагнучи заховати статки, часто записують їх на своїх нащадків, які до останнього часу перебували «поза радаром».

Експерти пропонують також включити у новий список санкцій особистих друзів Путіна – тих, чиї прізвища засвітилися завдяки витокам «офшорних досьє», і на кого записані його особисті гроші. А ще олігархів, які заробляють від прямого бізнесу з Кремлем або із першими особами Росії.

Від таких санкцій, каже Ослунд, Росія не відмахнеться: «Візьмемо, наприклад, Геннадія Тимченка, проти якого запровадили санкції у березні 2014-го. Йому довелося з Женеви повернутись до Москви. Він більше не зміг відкрити у західних банках жодного рахунку на власне ім’я».

Експерт додає, санкції – це довга гра, ефект може проявитися не одразу, але неодмінно буде.

«Росія дійсно зараз загнана в кут. І Путін намагається компенсувати фінансові втрати свого оточення, даючи ще більші преференції від держави. А це значить, що ефективність російської економіки все гірша й гірша», – наголошує Ослунд.

​У Вашингтоні упевнені – рано чи пізно завдяки санкціям і точковим ударам Росія змушена буде поступитися, і повернути Україні контроль над окупованими частинами Донбасу. Тож Україні варто готуватися до тривалого і непростого процесу реінтеграції.

«Якщо в Росії таки скажуть: «Україно, тепер Донбас ваш, ми його залишаємо, ґудбай, самі ним опікуйтесь» – санкції тоді знімуть. А для України це стане великою проблемою – питання реінтеграції Донбасу. І це теж обговорюється в Вашингтоні», – звертає увагу Андерс Ослунд.

Пропозиції нових санкцій прозвучать у січні-лютому. У цей час має бути готовий спеціальний звіт Конгресу, в якому і назвуть всіх поіменно. Новий пакет обмежень проти Росії буде найсуворішим за весь час, кажуть джерела Радіо Свобода у Вашингтоні. Рішучості від адміністрації президента США Дональда Трампа вимагають не тільки опозиціонери-демократи, але й однопартійці – республіканці.

Цей матеріал підготовлено спеціально для програми «Завтра» – спільного проекту Радіо Свобода та каналу «112 Україна». Дивіться її щонеділі о 18:00 на телеканалі «112 Україна».