Росія готується до «Кремлівської доповіді»

29 січня Міністерство фінансів США оприлюднить звіт, який уже неформально назвали «Кремлівською доповіддю». У ньому, як очікують, буде названий «чорний список» сотень російських олігархів, наближених до влади президента Володимира Путіна.

І, за повідомленнями засобів інформації, олігархи вже почали у Вашингтоні енергійні кампанії лобіювання, щоб залишитися поза межами потенційного списку для санкцій, пише видання Newsweek.

«Кремлівська доповідь» – тільки один із низки моментів, яких вимагає ухвалений минулого року у США закон про низку фінансових санкцій, що запроваджуються як відплата за втручання, як упевнені американські спецслужби, Росії у президентські вибори у США 2016 року. Президент США Дональд Трамп, підписуючи закон, заявив про його «серйозні недоліки». Путін рішуче відкинув будь-які лихі дії його країни.

За цим законом, низка урядових органів США – Державний департамент, Міністерство фінансів і спецслужби – мають 180 днів на те, щоб назвати імена наближених до Путіна осіб, що можуть стати об’єктами нових санкцій.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, нагадує видання, нині заявляє про «безпрецедентний» рівень «русофобії» на Заході. Перебуваючи днями у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, він заявив, що західні країни мають дотримуватися «червоних ліній», які провела Москва.

Російські багатії кинулися захищати у Вашингтоні свої багатства – Bloomberg

Агентство Bloomberg теж приділило увагу тому, як російські багатії панічно кинулися захищати свої багатства і репутації в час, коли Мінфін США завершує укладати перший офіційний список олігархів, наближених до Володимира Путіна. За даними джерел агентства, зокрема радників таких росіян, одні з них перевіряють свої інвестиції на стійкість, інші ліквідують свої маєтки.

Як розповів Данієл Фрід, який раніше працював у Державному департаменті, на колишніх посадовців Держдепартаменту і Мінфіну, які мають досвід у питанні санкцій, виходили російські підприємці, шукаючи допомоги в тому, щоб залишитися поза списком. Фрід каже, що він такі звернення відхилив. Дехто з росіян з’являвся у Вашингтоні особисто, інші присилали підставних осіб, щоб уникнути згадок про них у звітах лобістів.

Як очікують, звіт, останній термін оприлюднення якого збігає 29 січня, стане фактично «чорним списком» для російської еліти – закон вимагає, щоб у ньому були визначені особи відповідно до «їхньої наближеності до російського режиму і їхніх статків».

Список – іще не санкції, але…

Сам по собі цей список не передбачає блокування активів тощо, але, як кажуть оглядачі, він лише на сходинку нижче від, власне, санкцій: його мета – присоромити перелічених, занести їх у перелік тих, хто чинить зле. І в Міністерстві фінансів США цей список уже викликає головний біль: дехто з посадовців непокоїться, що його безпосередньо пов’яжуть із санкціями. Тому в міністерстві розглядають можливість засекретити частину звіту – закон дозволяє це, – щоб весь звіт не довелося оприлюднювати через Управління контролю за іноземними активами – те саме, яке й оголошує санкції. Таким чином список із «Кремлівської доповіді» буде чіткіше відокремлений від окремого переліку росіян, яких уже стосуються санкції.

У звіті також має бути «індекс корупції» з іменами олігархів і переліком їхніх активів за межами Росії. Американські законодавці очікують, що цей список стане основою для майбутніх обмежувальних заходів щодо Росії. Дехто з них, зокрема сенатор-демократ Бен Кардін, кажуть, що очікують від Міністерства фінансів «якомога більшої відкритості», коли звіт буде укладений.

І хоча, знову ж, список із «Кремлівської доповіді» сам по собі ще не означає нового кола санкцій, у Росії вже попередили, що дадуть відповідь на будь-які обмежувальні заходи щодо російських підприємців. Як заявляв речник Кремля Дмитро Пєсков, «принцип взаємності залишається». За його словами, те, яка саме буде відповідь Росії, вирішить Володимир Путін.