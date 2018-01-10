«Атаки Путіна на демократію» – доповідь сенатора США Бена Кардіна

У Вашингтоні оприлюднили дослідження, присвячене таємним операціям Москви протягом останніх 20 років.

Впливовий сенатор-демократ Бен Кардін оприлюднив у середу доповідь під назвою «Асиметрична атака Путіна на демократію в Росії і Європі: наслідки для національної безпеки США». Документ обсягом у 200 сторінок, підготовлений співробітниками апарату сенатського комітету з міжнародних відносин, став першим масштабним дослідженням стратегії і тактики, використаної Кремлем в останні два десятиліття для втручання в політичні процеси в країнах Європи і США.

Ця загроза виникла задовго до того, як президент Трамп прийшов до влади, і буде існувати після того, як його адміністрація закінчить свою роботу

«Ця загроза виникла задовго до того, як президент Трамп прийшов до влади, і буде існувати після того, як його адміністрація закінчить свою роботу, – сказав сенатор Кардін, представляючи доповідь. – У той час як президент Трамп практично не діє, пан Путін продовжує удосконалювати свій асиметричний арсенал і шукати можливості для … підриву демократичних і міжнародних інститутів, створених Сполученими Штатами і Європою за останні 70 років».

Сенатор Кардін виступив одним із співавторів «Акту Магнітського», а в минулому році домігся затвердження в Конгресі «Акту про протидію російській агресії за допомогою санкцій». В рамках цих законодавчих ініціатив Сполучені Штати запровадили візові та фінансові санкції проти російських чиновників і офіційних осіб, причетних до масштабних порушень прав людини, поширення корупції і придушення громадянських свобод.

Співробітники апарату сенатського комітету з міжнародних відносин беруть участь в підготовці нового списку санкцій, який адміністрація повинна представити вже 29 січня цього року: згідно з вимогами закону, так звана «Кремлівська доповідь» повинна включати імена російських олігархів, що входять до складу найближчого оточення Володимира Путіна, а також імена членів їхніх сімей і ділових партнерів, які можуть мати стосунок до масштабних корупційних операціях в Росії. У той же день має бути оголошено про запровадження нових санкцій щодо підприємств російського ВПК і спецслужб.

Протягом останнього року адміністрація США помітно розширила санкційні списки, пов’язані з Росією, схвалила поставки летальних озброєнь для Грузії і України

Протягом останнього року адміністрація США помітно розширила санкційні списки, пов’язані з Росією, схвалила поставки летальних озброєнь для Грузії і України, підтримавши ініціативи НАТО щодо зміцнення європейської безпеки. Проте автори нової доповіді вважають, що Сполучені Штати поки що не можуть ефективно протистояти «російським гібридним атакам» через те, що Білий дім досі офіційно не сформулював свою позицію з приводу дій Росії.

«Ніколи ще в американській історії настільки явна загроза національній безпеці не була така явно проігнорована президентом США, – мовиться у вступі до доповіді. – Без рішучої відповіді США (громадські) інститути і вибори тут і у всій Європі залишаться вразливими для агресивних і витончених … операцій, що проводяться Кремлем».

«Президент Трамп повинен ясно усвідомлювати російську загрозу, організувати рішучу відповідь нашого уряду

«Президент Трамп повинен ясно усвідомлювати російську загрозу, організувати рішучу відповідь нашого уряду, і, як це робили інші президенти в період криз, мобілізувати нашу країну, діючи разом з міжнародною коаліцією для того, щоб протидіяти загрозі і захистити наші цінності», – вважає сенатор Бенджамін Кардін.

Автори доповіді проаналізували дії уряду Володимира Путіна, починаючи з 1999 року. У документі згадані Друга чеченська війна, вибухи житлових будинків у російських містах, вбивства, що залишилися нерозкритими, і замахи на журналістів, правозахисників і опозиціонерів, безпрецедентний тиск на некомерційні організації, знищення вільної і незалежної преси і виборів в Росії. Окремі розділи присвячені корупції, зв’язках влади з організованою злочинністю, використання історії, культури та релігії для підтримки режиму.

При цьому, як вважають експерти сенатського комітету з міжнародних відносин, Кремль продовжує використовувати методи, розроблені ще в Радянському Союзі. У числі постійно використовуваних Москвою інструментів – військове втручання, кібератаки, дезінформація, підтримка радикальних політичних груп і партій, а також використання енергетичних ресурсів як засобів тиску.

Російська влада намагалися використовувати інструменти військового тиску, як це було в Грузії і Україні

«Пан Путін вважає за краще використовувати ці асиметричні інструменти для досягнення своїх цілей тому, що він діє з слабких позицій, обтяжених економікою, що похитнулася, та армією, що не відповідає (світовим) стандартам, і нечисленними союзниками на світовій арені», – мовиться в доповіді.

Автори дослідження впевнені, що в пострадянських державах і деяких країнах Східної Європи російська влада намагалися використовувати інструменти військового тиску, як це було в Грузії і Україні, організувати переворот, як в Чорногорії, або діяла шляхом підкупу політиків, як це було в Сербії, Болгарії та Угорщині. При цьому всюди приводом для російського втручання було рішення влади цих країн вибрати прозахідний шлях розвитку або зміцнити зв’язки з НАТО.

У доповіді наводяться приклади і гібридних атак на європейські країни, втручання у вибори і референдуми в Великобританії, Німеччині, Іспанії та Франції.

«Тактика, яку використовував Путін для підриву демократій за кордоном, була розроблена в Росії, і в перебігу двох десятиліть використовувалася проти громадян Росії, – мовиться в дослідженні. – У результаті – сотні мільярдів доларів були вкрадені і зникли за кордоном, в той час як незалежна преса, громадянське суспільство, вибори, політичні партії і сфера культури зазнавали тиску і маніпуляцій для того, щоб придушити ефективну опозицію режиму Путіна», – мовиться в документі.

Деякі європейські країни, включаючи Великобританію, Німеччину і Францію, зуміли мінімізувати російський вплив, офіційно попередивши Кремль про можливу рішучу відповідь на проведені гібридні операції. Саме так, впевнені автори доповіді, повинна діяти і адміністрація США.

У дослідженні містяться понад 30 рекомендацій, які, як вважає сенатор-демократ Бен Кардін, повинні бути негайно реалізовані Білим домом.

Міністерство фінансів США має оприлюднити будь-які дані спецслужб про корумпованість та особисті статки пана Путіна, збережені за кордоном, і … вжити заходів для того, щоб відрізати пана Путіна … від доступу до світової фінансової системи

Серед рекомендацій – створення президентом США міжвідомчого центру, який взяв би на себе координацію політики і вироблення відповіді на дії Кремля. Сполучені Штати також повинні розширити допомогу, яку вони надають союзникам в Європі і тим країнам, які поки що не здатні самостійно протистояти російській фінансовій, енергетичній та інформаційній агресії. Зразком для створення нової міжнародної коаліції могли б стати принципи, згідно з якими була утворена Глобальна коаліція щодо боротьби з «Ісламською державою».

Одним з найбільш ефективних інструментів автори дослідження вважають розкриття інформації про корупцію в Росії.

«Міністерство фінансів США має оприлюднити будь-які дані спецслужб про корумпованість та особисті статки пана Путіна, збережені за кордоном, і разом з нашими європейськими союзниками вжити заходів для того, щоб відрізати пана Путіна і членів його найближчого кола від доступу до світової фінансової системи», – мовиться в документі, оприлюдненому провідним демократом у сенатському комітеті з міжнародних відносин Беном Кардіном.