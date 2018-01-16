Росія: хто в санкційному списку?

У Москві мороз проймає до кісток. І не лише через наближення знаменитих «хрещенських морозів». Багато росіян відчувають, що незабаром їх накриє нова хвиля американських санкцій. І стосуватиметься вона людей та компаній, наближених до Кремля, і не лише першого ешелону.

У цьому і полягає відмінність нинішніх санкцій, як проходять процес остаточних узгоджень, від попередніх, накладених Вашингтоном за дії Росії у Криму, на Донбасі чи в Сирії. Очікується, що ці нові санкції, які мають з’явитися наприкінці місяця, будуть ширшими, вони зачеплять не лише компанії під контролем Кремля і оточення російського президента, а і ті фірми, що з ними мають бізнес, і, таким чином, зможуть ліквідувати лазівки, якими раніше користувалися підсанкційні компанії та люди.

Це правда, що росіяни вже понад місяць не знаходять собі місця з цього приводу

У Москві вже лунають голоси, що звинувачують Вашингтон у тому, що він намагається вплинути на результат президентських виборів у Росії. Впливова російська газета пише, що санкції можуть зачепити близько 300 осіб, близьких до президента Володимира Путіна.

«Росіяни не знаходять собі місця»

«Це правда, що росіяни вже понад місяць не знаходять собі місця з цього приводу», – говорить Деніел Фрід, який раніше був головним координатором санкцій у Державному департаменті США.

Російський політолог Андрій Піонтковський, який нині живе у Вашингтоні, вважає, що дійсно в Москві панує мінорний настрій. «Вперше люди, наближені до Путіна, відчують біль особисто», – пояснює він.

Вперше люди, наближені до Путіна, відчують біль особисто

Санкції, які мають оприлюднити 29 січня, є наслідком закону, що його ухвалив Конгрес минулого літа. У серпні, з великою неохотою, його все ж був змушений підписати президент США Дональд Трамп. Закон, відомий під назвою «Боротьба з американськими супротивниками через санкції» якраз і прописав поширення санкцій на тих, хто веде бізнес із тими, хто є під санкціями.

Попередні санкції запровадила ще адміністрація Барака Обами, і стосувалися вони анексії Криму і далі агресії на Донбасі 2014 року та звинувачень у втручанні у президентські вибори 2016 року, а також через воєнні дії в Сирії.

У жовтні минулого року з’явилися перші ознаки, які вказували на тих, хто має постраждати від санкцій: Державний департамент США опублікував список із близько 30 російських військових компаній, пояснивши, що ті, хто будуть мати з ними «важливі» ділові контакти, чи то російські, чи іноземні фірми, також потраплять під санкції.

У теорії це означало, що закордонний банк, який надав кредит такій російській компанії, міг потрапити під санкції. Наприклад, якби він кредитував «Рособоронекспорт», який виробляє сумнозвісні російські автомати Калашникова.

«Список олігархів»

Згідно з законом, Державний департамент та розвідувальні агентства США мали б подати список важливих росіян та їхніх родин, щоб можна було накласти на них індивідуальні санкції. Згідно з інструкцією, до списку потрапляли за критерієм «близькості до російського режиму та особистого багатства». Наприклад, до цього списку, який у Вашингтоні називають «списком олігархів», могла б потрапити дочка російського чиновника, яка володіє статками у США, чи голова фірми, що має активи на Заході.

Це вразить людей, засвідчить, що вони незахищені, що США готові націлитися на цілий клас людей, і Путін не може їх захистити

«Це вразить людей, засвідчить, що вони незахищені, що США готові націлитися на цілий клас людей, і Путін не може їх захистити, …що буде мати наслідки для росіян, які, схоже, перебувають у корумпованому внутрішньому колі Путіна і сприяють його корупційним діям», – сказав Фрід в інтерв’ю Радіо Свобода.

Люди зі списку не обов’язково наразяться на обмеження у фінансових операціях чи поїздках. Проте експерти кажуть, що це буде чітким сигналом про те, що найближчим часом це може статися. І це матиме радше психологічний вплив на тих, хто у списку, та тих, хто веде бізнес із ними. В Росії вважають, що важливо, як Москва на все це відреагує.

«Гра: назви ім’я»

Поки що список тримають у суворій таємниці, пресі не повідомляють, на запити в Державному департаменті не відповідають. Але експерти, та й самі потенційні жертви санкцій, здогадуються, про кого йдеться. У Вашингтоні активно запрацювали лобісти, які намагаються переконати членів Конгресу вивести їхніх клієнтів з-під удару.

Російська газета «Комерсант» повідомляє, що у Вашингтоні говорять про 300 осіб – олігархів та членів їхніх родин. Тим часом у грудні опозиційний політик Гаррі Каспаров та інші критики російського режиму зібралися у Литві, щоб скласти свій список «опор режиму», які поки що уникнули санкцій. У цьому списку – і власник сталеливарні «Северсталь» Олексій Мордашов, і керівник найбільшого російського банку «Сбербанк» Герман Греф. Загалом там було понад 200 осіб.

У деяких списках фігурують прізвища, що вже прозвучали в попередніх санкційних списках, – такі, як колишній міністр оборони Сергій Іванов, колишній начальник Генштабу генерал-лейтенант Ігор Сергун або ж нафтовий магнат Геннадій Тимченко, близький друг і земляк Путіна по Санкт-Петербургу.

Дії на випередження

Деякі ознаки того, що в Росії намагаються мінімізувати збитки, з’явилися вже у листопаді. З’явився декрет за підписом прем’єр-міністра Дмитра Медведєва, який дозволяє державним компаніям не повідомляти назви своїх субпідрядників.

Фінансові ринки вже коригують свої прогнози з огляду на скорочення можливостей кредитування головних російських компаній. Є побоювання і щодо російського державного боргу, адже під час минулих санкцій російський уряд покрив фінансові потреби своїх важливих компаній, просто позичивши гроші за кордоном за рахунок державного боргу. Росії не склало проблем продати свої єврооблігації на суму 3 мільярди євро у 2016 році.

Але тепер очікується, що американським громадянам заборонять купувати російські державні облігації. Негативні очікування від цього можуть вплинути на курс рубля вже найближчим часом.

«Круги по воді»

Деякі російські фінансові інституції побоюються, що ефект від санкцій піде кругами по воді і сягне всіх куточків російської економіки. Наприклад, «Альфа-банк» уже повідомив, що хотів би зменшити своє кредитування оборонної промисловості.

«Це зовсім не означає, що ми можемо розірвати відносини з ними відразу, – сказав Олег Сисуєв, заступник голови ради директорів банку, в інтерв’ю радіо «Ехо Москви». – Ми просто намагаємося мінімізувати ризики».

У короткостроковій перспективі це може стати прямим викликом для Путіна, який заступить на черговий президентський термін після виборів, запланованих на березень, через місяць після того, як будуть представлені нові заходи.

Про це 13 січня говорив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, коментуючи повідомлення державного інформаційного агентства «ТАСС». Він стверджував, що заходи Сполучених Штатів є спробою вплинути на голосування.

Він (Путін) втрачає сенс для еліт, бо його функція полягає в тому, щоб захистити їх… А зараз, навпаки, він стає токсичним

Піонтковський, давній критик Кремля, вважає, що розширення санкційного списку може допомогти підірвати широку підтримку, якою Путін користувався протягом багатьох років.

«Це означає, що він втрачає сенс для еліт, бо його функція полягає в тому, щоб захистити їх, а також їхні активи в Росії та на Заході, щоб забезпечити їхню безпеку. А зараз, навпаки, він стає токсичним», – сказав він.

Питання, яким переймаються експерти, полягає в тому, чи будуть нові санкції реально впливати на політику Кремля.

Наприклад, що буде з конфліктом на сході України, який триває четвертий рік, підриває російську економіку та втрачає популярність серед росіян. Теоретично, санкції могли б підштовхнути Росію до припинення підтримки сепаратистів та виведення власних бійців.

Із іншого боку, Путін не може мати такий вигляд, ніби він поступився тискові з боку США. Оглядачі звертають увагу на те, що санкції можуть посилити переконання Кремля в тому, що Вашингтон намагається йому нашкодити, незалежно від того, що робить сам Кремль.

Над матеріалом працювали Марія Щур та Mike Eckel