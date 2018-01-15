Путін не може ані наступати на Україну, ані піти з Донбасу – Радзиховський

Гості програми «Ваша Свобода»: Андрій Бузаров, експерт-міжнародник, член громадської ради при МЗС України; Леонід Радзиховський, російський журналіст і політичний експерт.

Росія поважає територіальну цілісність України у межах, що склалися після анексії Криму. Росія не порушила Будапештський меморандум, бо не використала ядерну зброю проти України. Силову фазу на Донбасі провокує керівництво України. Саме це на сьогоднішній прес-конференції заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Минулого тижня президент Росії Путін запевнив, що хоче поліпшити відносин з Києвом і його не влаштовує «заморожений» конфлікт на Донбасі.

Напередодні зовсім іншу заяву зробив перший заступник голови комітету Держдуми Росії у справах так званої «СНД» Костянтин Затулін.

Він закликав Росію денонсувати Договір про дружбу з Україною, укладений ще при Борисові Єльцині, зокрема щодо визнання кордонів.

Олександр Лащенко: Пане Бузаров, такі різні заяви про що свідчать: поганий, хороший, добрий, злий слідчий з боку Росії, а чи невже неузгодженість у Москві може бути?

Парламентські вибори в Росії Верховна Рада не визнала взагалі

​Андрій Бузаров: Вибори у березні – пояснення просте. Ми бачимо чимало вчинків і безліч жестів «доброї волі» на адресу України і щодо Криму, і щодо озброєння кримського, і миротворців на Донбасі.

Крим окупований також голосуватиме на виборах у березні. Парламентські вибори в Росії Верховна Рада не визнала взагалі. Ці також не треба визнавати, оскільки частина з них відбудеться у Криму, тобто на частині України.

Верховна Рада і президент України промовчать

Але я думаю, що Верховна Рада і президент України промовчать. Через рік вибори в Україні. Не знаю, чи Росія визнає вибраного чи переобраного президента України. Тоді може виникнути тупикова ситуація. Скоріш за все, наше керівництво визнає Путіна як президента та вестимуть і далі переговорний процес, який фактично вже «заморожений».

Жодних кроків щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, як бачить це Захід, Україна, ЄС, немає

Зараз нова заява, що ми готові з Україною «дружити» і «поважати» територіальну цілісність. При чому ж нічого не сказав Лавров про Донбас. Крим – для всіх очевидно, що це анексована територія. Продовжують наполягати, що це внутрішній конфлікт України, а Мінські угоди – це як шлях вирішення внутрішнього конфлікту. Відповідно до березня бачитимемо якісь кроки, чутимемо якісь заяви і Лаврова, і Путіна, які будуть імітаційно видаватися «дружніми кроками», хоча реально нічого не зміниться. Жодних кроків щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, як бачить це Захід, Україна, ЄС, немає.

Cтворює інформаційне тло для електорату, всі на Київ тиснуть, а Київ опирається і нічого не може зробити

Путін дуже хитро грає на цій темі – створює інформаційне тло для електорату, для росіян, які повинні бути переконані, що всі на Київ тиснуть, а Київ опирається і нічого не може зробити.

Насправді є позиція Києва, яка повністю співпадає з позицією Вашингтона, Берліна і Брюсселя – спочатку має зробити поступки і піти на виконання Мінських угод Російська Федерація.

– Наприкінці січня нарешті адміністрація президента Дональда Трампа має подати на затвердження Конгресу той самий «список друзів Путіна». Якщо це буде затверджено, так і станеться – «друзі Путіна» зазнають серйозного удару по своїх кишенях. Може, й це на Путіна так чи інакше впливає, пане Бузаров, чи ні?

Щодо власності Дерипаски у самому центрі Вашингтона

​Андрій Бузаров: Це впливатиме на оточення Путіна. Такі люди, як Ротенберги, Дерипаска і так далі, які мають серйозні капіталовкладення у США. Наприкінці минулого року у The Washington Post надрукували серйозне розслідування щодо власності Дерипаски у самому центрі Вашингтона. При чому десятиріччями про це ніхто не знав.

Подібних схем повно, коли російські олігархи володіють майном через підставних осіб. Американським спецслужбам не є проблемою їх знайти

Подібних схем повно, коли російські олігархи володіють своїм майном через підставних осіб. Американським спецслужбам не є проблемою їх знайти. Позбавляючи доступу до фінансових ресурсів деяких російських олігархів – ця ситуація впливає на оточення Путіна. А вони впливатимуть і на позицію президента Росії...

Переговори Суркова і Волкера закінчаться фіаско впродовж 3-6 місяців. Будуть введені нові санкції проти Росії

Я не вірю, що переговори Суркова і Волкера закінчаться позитивом. Швидше за все, все закінчиться фіаско впродовж 3-6 місяців. Швидше за все, будуть введені нові санкції проти Росії. І для цього є база. Тоді виглядає логічним надання Україні летального озброєння.

– Пане Радзиховський, з чим пов’язані заяви міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, президента Росії Путіна? Чому така «проукраїнська» тональність у заявах російського керівництва?

Леонід Радзиховський: Я не надавав би жодного значення заявам Лаврова, Путіна. Ну так сказав, ну сяк сказав. Тут потрібне не базікання, а реальні дії. А реальних дій в принципі не може бути.

Наступати на Україну Росія не може – немає ні фізичних, ні моральних сил. Пустити спостерігачів, закрити кордон і оголосити проект «ЛНР-ДНР» закритим – Путін не піде

Реальні дії можуть бути трьох родів – або вперед, або ж назад, або ж стояти на місці. Наступати на Україну Росія не може – для цього немає ні фізичних, ні моральних сил. Відступати, тобто пустити спостерігачів, закрити кордон і оголосити проект «ЛНР-ДНР» закритим – на це 4 роки Путін не йде і зараз не піде.

Тим більше напередодні голосування. За його «пацанячим кодексом», для нього це означає втратити обличчя. Варіант один – стояти на місці. Переминається з ноги на ногу, але говорити щось.

– Санкції американські, так званий «список друзів Путіна» наприкінці січня – це впливає на російську еліту, на самого Путіна, пане Радзиховський?

Коли озвучать список, не думаю, що світ впаде, все реквізують. Російська еліта ні на що не спроможна. Державний переворот ніколи в житті не здійснять. Можуть тільки на колінах повзати перед Путіним, щось у нього виклянчувати

​Леонід Радзиховський: Найнеприємніше – невизначеність. Вже коли озвучать список, я не думаю, що відбудуться якісь значні події – світ впаде, у цих людей все відберуть, реквізують і так далі. Але на політику Путіна це жодним чином не може повпливати... Так звана російська еліта ні на що не спроможна. Державний переворот вони ніколи в житті не здійснять. Взагалі вони можуть тільки на колінах повзати перед Путіним, щось у нього виклянчувати.

Путін – у глухому куті. Простір для маневру нульовий. Такі його особисті «скрєпи». Патова ситуація може тривати скільки завгодно. Санкцій, які дійсно розорили б Росії, довели б народ до відчаю. Занадто дорогі для самого Заходу

Путін – у глухому куті. Простір для маневру у нього практично нульовий. Але він все рівно не виходитиме з цього кута, тому що такі його особисті «скрєпи», такий хребет у нього. Така патова ситуація може тривати скільки завгодно. Санкцій, які дійсно розорили б Росії, довели б народ до відчаю, схоже, не існує. Точніше, напевне, існують, але занадто дорогі для самого Заходу. Пани «у пробкових шоломах» дуже люблять рахувати власні гроші і абсолютно не схильні робити жести, які їм не є вигідними. На такі санкції Захід не піде. А шпилькові уколи проти окремих членів еліти не діють.

На «велику угоду», якою безкінечно марили в Росії, що нам щось такого запропонують, за що, біс з ним, не шкода й відмовитися від Донбасу (Крим не обговорюється, це частина Росії – все, тему закрили), на Заході теж ніхто не піде. Особливо в Америці – для Трампа це ще більше втратити обличчя, ніж для Путіна. Це вічний пат...

Щоденні «п’ятихвилинки ненависті» до України на телебаченні. Занадто часто тиснути на одну і ту ж педаль, нога починає провалюватися

Але життя набагато хитріше, ніж всі наші розмови і прогнози – кудись раптово, неочікувано може вирулити, якийсь «чорний лебідь» прилетить звідкись і процес зсунеться.

Сам факт, що Крим належить Росії, жодного щастя, захвату і інтересу не викликає. Аналогічно – Донбас. Всім це набридло: щоденні вправи, «п’ятихвилинки ненависті» до України на телебаченні. Якщо занадто часто тиснути на одну і ту ж педаль, то нога починає провалюватися...

«Титанічна боротьба» з Україною – вже десь на задньому плані.