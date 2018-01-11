Президент Росії заявив, що відносини з Україною поліпшаться після врегулювання на Донбасі

Президент Росії Володимир Путін висловив сподівання, що відносини його країни з Україною поліпшаться після врегулювання на Донбасі, але не згадав при цьому про окупацію Криму.

Як заявив він на зустрічі з керівниками російських засобів інформації та інформагентств, Росія не зацікавлена в «заморожуванні» конфлікту на Донбасі і хотіла б, щоб ситуація була розв’язана.

Але, наголосив він, «розв’язана так, щоб вона не викликала занепокоєння ні в кого, хто живе на її (очевидно, маючи на увазі Донбас – ред.) території».

За словами Путіна, нині у відносинах між Росією і Україною «абсолютно ненормальна ситуація». Як стверджує президент Росії, вона склалася «замість конструктивного розвитку відносин між двома близькими, братніми країнами, між частинами фактично одного й того самого народу».

«Розраховую, що після вирішення питань на Донбасі – рано чи пізно це станеться, сумнівів у цьому немає, – будуть нормалізуватися міждержавні відносини між Росією і Україною загалом», – заявив президент Росії.

Він не пояснив, як могла б бути можлива така нормалізація за умов, коли Росія продовжує незаконно, всупереч міжнародному праву окупувати український Крим.

Володимир Путін уже не вперше називає українців і росіян «частинами одного народу».

Росія заперечує свою агресію проти України, зокрема на Донбасі, твердячи про нібито «внутрішньоукраїнський конфлікт» чи й «громадянську війну». При цьому в Росії прагнуть такого варіанту врегулювання конфлікту, який надав би підтримуваним і керованим Москвою місцевим проросійським сепаратистам вирішальний голос у визначенні внутрішньої і зовнішньої політики України.

Москва також виступає за введення миротворчої місії ООН на лінію розмежування на Донбасі і блокує всі спроби поширити мандат такої місії і на український бік неконтрольованої нині ділянки українсько-російського кордону. Україна і її союзники на Заході відкидають російську версію такої місії, бо це, за їхніми словами, означало б фактично якраз «замороження» конфлікту.