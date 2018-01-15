Лавров: Росія поважає цілісність України в межах, що склалися після анексії Криму

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров стверджує, що «Росія поважає територіальну цілісність України» в межах, що склалися після анексії Криму. Про це 15 січня Лавров заявив, коментуючи дію міжнародних договорів між Україною та Росією, які передбачають взаємну повагу територіальної цілісності країн.

«Ми багато разів відповідали на такі досить легалістські питання, в тому числі щодо Будапештського меморандуму 1994 року, відповідно до якого Україна відмовилася від ядерної зброї, а Росія, США і Велика Британія гарантували, що не застосовуватимуть ядерну зброю проти України. Нагадаю, що ми так і не застосовували і не погрожували Україні ядерною зброєю, тому ніякого порушення меморандуму не відбулося. А паралельно з меморандумом Україна в окремій заяві взяла на себе зобов'язання не заохочувати расистські, неонацистські тенденції», – передають слова Лаврова російські інформагенції.

На його думку, те, що сталося після Революції гідності, стало «грубим порушенням даних зобов’язань».

14 січня депутат Держдуми Росії Костянтин Затулін запропонував денонсувати Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Росією і Україною в частині визнання територіальних кордонів один одного.

Публічних коментарів української сторони з цього приводу немає.

На території Криму і міста Севастополя 16 березня 2014 року відбувся невизнаний світом «референдум» про статус півострова, який Росія вважає підставою для анексії Криму. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на референдумі. Президент Росії Володимир Путін 18 березня того ж року оголосив про «приєднання» Криму до Росії.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.