Конгрес США взявся за «кремлівську корупцію»

Конгресмени закликали адміністрацію Трампа не зволікати з поданням переліку корумпованого оточення Путіна.

Про це йшлося протягом слухань у середу Комітету Палати представників із закордонних справ на тему "Санкції та фінансовий тиск: основні інструменти фінансової безпеки".

"Кінцевий строк для виконання ключових елементів цього закону адміністрацією (президента США Трампа – Г.А.) настає наприкінці місяця. Комітет очікує, що цей строк буде виконано", - наголосив голова Комітету Палати представників із закордонних справ конгресмен-республіканець Ед Ройс під час слухань.

"Якими б потужними не були формулювання наших законів про санкції, їх жорсткість залежить від того, як вони виконуються. Саме тому ми маємо співпрацювати, щоб у виконавчої гілки була не тільки політична воля, але і більші ресурси та знання, необхідні для втілення потужних санкцій", - йдеться в заяві Ройса.

Режими, які нас найбільше непокоять – Північна Корея, Іран та Росія є корумпованими до самої серцевини

Цього місяця настає кінцевий строк виконання адміністрацією ряду положень закону про розширення санкцій проти Ірану, Росії та Північної Кореї, прийнятому минулого літа. Зокрема, цього місяця адміністрація має подати звіт до Конгресу про найближче оточення Путіна та кремлівську корупцію.

Подолання корупції має стати питанням національної безпеки для США, наголосив у своїх свідченнях під час слухань Хуан Зарате, співзасновник "Мережі фінансової чесності" та колишній високопосадовець Міністерства фінансів США.

"Режими, які нас найбільше непокоять – Північна Корея, Іран та Росія є корумпованими до самої серцевини і, власне, ми можемо більш ефективно проводити міжнародні норми та стандарти з подолання корупції як стратегії з національної безпеки", - наголосив Зарате.

Ці санкції мали дієвий вплив на російську економіку. Після санкцій 2014 року, в Росії настала рецесія, вартість рубля впала і ефект відпливу капіталу посилив вплив падіння цін на нафту

Російські санкції – ефективні, переконані конгресмени. "Після анексії Криму Росією та вторгнення до України, США запровадили санкції щодо Росії в рамках низки законів. Разом, США ввели санкції проти 600 осіб", - зазначила член Палати представників Робін Келлі.

"Ці санкції мали дієвий вплив на російську економіку. Після санкцій 2014 року, в Росії настала рецесія, вартість рубля впала і ефект відпливу капіталу посилив вплив падіння цін на нафту", - зазначила Келлі.

Росія не може знайти альтернативу західній фінансовій системі, переконаний дослідник університету Джонса Гопкінса та колишній високопосадовець Міністерства фінансів США Адам Зубін.

"Росія та інші супротивники зрозуміли, що домінування західної фінансової системи стає стратегічним пасивом, коли проти них застосовуються санкції", - наголосив Зубін під час слухань в Палаті представників.

Президент Путін тиснув на інші країни, намагаючись відвернути їх від західних банків та фінансових систем та від долара та євро, однак ці зусилля, здебільшого, зазнали поразки

"Президент Путін тиснув на інші країни, намагаючись відвернути їх від західних банків та фінансових систем та від долара та євро, однак ці зусилля, здебільшого, зазнали поразки, - відзначив Зубін, - наші установи виявились більш спроможними, наші ринки – більш надійними і наша валюта – більш привабливою, ніж жодна інша в світі".

Водночас, Зубін застеріг від надмірного застосування санкцій, щоб не відлякати компанії та банки від фінансової системи США: "Учасники мають знати, що наша система є жорсткою, але справедливою".

Зарате наголосив на тому, що застосування економічних санкцій проти такої великої країни як Росія, має бути обережним.

"Очевидно, що Росія використовує власні економічні інструменти та інструменти в сфері енергетики, а також намагається витіснити долар США в міжнародній фінансовій системі – Сполучені Штати мають утримувати тиск як засіб впливу, беручи до уваги і речі, від яких залежить Європа".

Навіть якщо це не змусить Росію відпустити Крим, такі дії стримуватимуть подальшу російську агресію – в фізичному та віртуальному світі – проти США та нових союзників

"Навіть якщо це не змусить Росію відпустити Крим, такі дії стримуватимуть подальшу російську агресію – в фізичному та віртуальному світі – проти США та нових союзників", - йдеться в заяві Зарате.

Впливовість санкцій посилює і той факт, що різні програми санкцій посилюють одна одну, стверджує Зарате: "Вони взаємопов’язані... Наприклад, санкції проти "Роснєфті", яка підпадає під галузеві санкції в рамках російської програми, впливають на доступ до запозичень та капіталу (для Венесуели - Г.А.)"

Зарате наголосив, що "Роснєфть" вже надала 6 мільярдів доларів нафтовій компанії Венесуели - PDVSA

"Маємо пам’ятати і використовувати той факт, що санкції перетинаються", - вважає Зарате.