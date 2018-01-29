Піонтковський: найближче оточення Путіна замислилося, чи потрібен їм такий «пахан»

Гості програми «Ваша Свобода»: Олександр Потєхін, експерт-американіст; Андрій Піонтковський, російський політичний експерт.

У понеділок очікується доповідь адміністрації Сполучених Штатів про нові санкції щодо Росії. Це передбачено законом, який президент Трамп підписав півроку тому. Йдеться про так звану «кремлівську доповідь» – список російських чиновників і бізнесменів, наближених до президента Путіна. Включення певних осіб до такого списку не означає автоматично дії проти них санкцій. Але для цих «друзів Путіна» може бути обрубана американська фінансова система. Мати з ними справу загрожуватиме західним банкам чималими втратами.

Олександр Лащенко: Пане Потєхін, скільки буде людей у цьому списку, десятки, можливо, сотні... Хоча це фантастика. І головне – Мінфін подає, Конгрес розглядає. Але це не означає, що якийсь, умовно, Ротенберг чи Тимченко відразу матиме проблеми у США. Правильно я розумію?

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Путіну глибоко байдуже, як почувається його оточення. Принцип «своїх не чіпати» не працює в Росії

​Олександр Потєхін: Путіну на сучасному етапі глибоко байдуже, як почувається його оточення. Він пройшов той момент, коли він від нього залежав, опирався на нього. Він сьогодні опирається на силовиків, на терор проти політичних опонентів. До речі, паралельно посадив вже деяких представників режиму. Принцип «своїх не чіпати» не працює сьогодні в Росії.

Путін цілком, можливо, зацікавлений у тому, щоб у них не було шляху на Захід – сидіть і мовчіть, робіть, що вам наказують. Посунути корумповану верхівку, яка дійсно страждає від санкцій, а це олігархи – самопочуття олігархів його аж ніяк не тривожить. Там були деякі спроби примусити їх повернути капітали і все таке інше.

–Пане Піонтковський, у грудні минулого року деякі ЗМІ наводили Ваші слова, що еліта пропутінська, навколопутінська нажахана тим, що очікується наприкінці січня. Ви досі так вважаєте?

Андрій Піонтковський: Про це можна судити у зв’язку з істерією російських ЗМІ і персонажів, які можуть туди потрапити. Вистачить процитувати заяву Костіна, президента «ВТБ», у Давосі, де він взагалі погрожував світовою війною, ледь не ядерною, якщо американці замахнуться на їхні величезні активи.

Тільки в США приватних російських активів, російської верхівки – трильйон доларів!

А ми знаємо завдяки Національному бюро економічних досліджень, що тільки в США приватних російських активів, російської верхівки – трильйон доларів! І в останні місяці просто паломництво у Вашингтон і самих потенційних фігурантів списку, і їхніх представників юридичних фірм. Шукали такі ходи, де можна було б домовитися, щоб їх не вносили у ці списки.

Сьогоднішнє потрапляння у список не означає, що з завтрашнього числа діятимуть санкції. Але розділ 241 закону про санкції просто окреслює шлях подальших подій – вимагає провести аналіз корупційної активності людей зі списку, наявність у них активів у США. А після цього не треба вже жодних санкцій. Коли доведуть, що, наприклад, 6 мільярдів з цього трильйона – відмиті кошти, автоматично набере чинності американське законодавство, яке вже давно існує, щодо боротьби з відмиванням коштів, які нажиті злочинним шляхом, яке передбачає спочатку «заморожування» активів, а потім конфіскацію.

Син Чайки внесений у список не тому, що він є сином генпрокурора Росії, а тому, що є власником величезних активів мільярдних, які отримані непрозорим шляхом

Обвинувачують авторів списку, що навіть Сталін не карав дітей, а тут карають. Син Чайки внесений у список, скоріш за все, не тому, що він є сином Чайки, генпрокурора Російської Федерації, а тому, що він є крупним бізнесменом, власником величезних активів мільярдних, які отримані, як формулюється в законі, непрозорим шляхом.

Захід теж не є кришталево чистим

Захід теж не є кришталево чистим. Я і багато інших діячів опозиції десятиріччями закликали його зайнятися активами російського керівництва і застосовувати до них існуюче американське законодавство. Захід це влаштовувало, поки Путін не перетнув червону лінію – це навіть не війна в Україні, а втручання в американські вибори.

– Ця напруга між Путіним і його оточенням може призвести до можливого перевороту? Чи все ж таки Путін є недосяжним?

Андрій Піонтковський: Сталін крутішим був диктатором. Але одного разу він раптом без свідомості опинився у калюжі власної сечі у своєму кабінеті. Це непередбачувані речі.

Гарант безпеки астрономічних активів за кордоном. Путін не виконує як «пахан» злочинного «співтовариства» своїх обов’язків

Цінність Путіна для російської клептократії, бо він виконує найважливішу функцію – гарант безпеки їхніх астрономічних активів за кордоном. А цей список показує, що Путін не виконує як «пахан» цього злочинного «співтовариства» своїх обов’язків. І проблеми виникли виключно через нього, через його останні зовнішньополітичні авантюри.

Судячи з поведінки російської еліти, вона мріє про зменшення протистояння з Заходом

Думка, чи потрібен нам такий «пахан», зараз, безумовно, панує думка 20-30 людей з найближчого оточення. Тим більше, переважну більшість з них ми прочитаємо у списку. Судячи з поведінки російської еліти, вона мріє про зменшення протистояння з Заходом. Звідси ці безкінечні переговори про миротворців ООН на Донбасі.

У списку буде Ролдугін, «видатний віолончеліст», «тримач гаманця»

У цьому ж списку буде кілька непомітних прізвищ – Ролдугін, «видатний віолончеліст». Це перший такий «фронтмен», «тримач гаманця». 5-6 таких буде і в сьогоднішньому списку. Вважати це санкціями проти Путіна чи не вважати так – це питання смаку.

А ось офіційні санкції конкретно проти Путіна – це з серії ескалації. Їх можуть запровадити, якщо він, наприклад, піде на Маріуполь.

– Пане Потєхін, відбувся четвертий раунд переговорів Волкера-Суркова. Курт Волкер не виключив, що, можливо, впродовж року буде розв’язаний конфлікт на Донбасі. Водночас сказав, що американці почали підготовку до передачі ЗСУ протитанкових комплексів «Джавелін». Це на щось може вплинути?

Переговори щодо розміщення миротворчих сил – не тиск, а як зробити, щоб «і вівці були цілі, і вовки ситі»

​Олександр Потєхін: Ні. Переговори щодо розміщення миротворчих сил – не тиск, щоб вони пішли, а як зробити так, щоб «і вівці були цілі, і вовки ситі»...

Україні треба провести референдум з одним питанням. Окуповані райони Донбасу були, є і назавжди залишаться українською територією. Але ми «заморожуємо» конфлікт, пропонуємо міжнародному співтовариству ввести миротворців у так звану демілітаризовану зону, а ми займаємося своєю справою.