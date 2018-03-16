ЄС не запроваджуватиме нові санкції проти Росії через отруєння Скрипаля – джерело

Європейський союз поки що не має наміру запроваджувати нові санкції проти Росії через отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки Юлії на території Великої Британії. Про це Радіо Свобода повідомило джерело, знайоме з питанням, але не уповноважене коментувати його публічно.

19 березня у Брюсселі голова МЗС Великої Британії Борис Джонсон на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС розповість колегам про деталі розслідування.

Про отруєння Скрипаля також планують говорити на саміті ЄС, який відбудеться у Брюсселі наступного тижня. Разом із іншими лідерами країн Євросоюзу в цій зустрічі візьме участь прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей. За словами джерела, близького до підготовки саміту, у підсумковому документі має з'явитися абзац про солідарність Євросоюзу із Великою Британією, утім питання нових санкцій проти Росії не обговорюється.

Напередодні голова Європейської ради Дональд Туск заявив, що готовий винести ситуацію на обговорення під час саміту.

Лідери США, Німеччини, Франції і Великої Британії 15 березня звинуватили Росію в нападі на суверенітет Британії й порушенні міжнародного права через отруєння в Солсбері колишнього агента російського ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки. У заяві вкотре наголошується, що Росія порушила Конвенцію про заборону хімічної зброї.

14 березня прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звинуватила Росію в отруєнні Сергія Скрипаля й оголосила про вислання 23 російських дипломатів. Цей захід підтримали в адміністрації президента США. Про розробку подібних санкцій також оголосив президент Франції.

15 березня речник президента Росії Дмитро Пєсков назвав заяви британської влади «безвідповідальними». А міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва вишле британських дипломатів у відповідь на санкції Великої Британії. Він не уточнив, скільки дипломатів буде вислано і в які терміни будуть запроваджені ці заходи. Лавров назвав обвинувачення Лондона в отруєнні колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки «голослівними, безпідставними й хамськими».

Скрипаля та його дочку Юлію виявили 4 березня непритомними на лавці в парку міста Солсбері на півдні країни. 66-річний Сергій Скрипаль і його 33-річна дочка Юлія перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані. Також у серйозному стані перебуває працівник поліції, який першим намагався надати їм допомогу.