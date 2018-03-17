Лондон не змінив своєї позиції щодо справи Скрипаля – заява

Велика Британія після рішення Росії про вислання 23 британських дипломатів не змінила своєї позиції у справі про отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля і його дочки.

«Відповідь Росії не змінює обставин справи – спроби вбивства двох людей на території Британії, щодо якої немає іншого висновку, крім того, що Росія відповідальна за це», – йдеться у заяві МЗС Великої Британії.

Британські дипломати наголошують, що немає розбіжностей з народом Росії.

«Ми продовжуємо вірити в те, що наші національні інтереси не руйнують діалог між країнами, але російська держава все ще несе відповідальність за свої дії та дотримання міжнародних зобов’язань», – додають у відомстві.

17 березня Росія оголосила про вислання 23 британських дипломатів, скасувала відкриття генконсульства Великобританії в Санкт-Петербурзі, а також заявила про припинення діяльності Британської Ради. Це стало кроком у відповідь на вислання російських послів з Британії.

Екс-розвідника Сергія Скрипаля і його дочку Юлію виявили 4 березня непритомними на лавці в парку міста Солсбері на півдні країни. Пізніше британські слідчі встановили, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новачок», яку розробили в Росії. 66-річний Сергій Скрипаль і його 33-річна дочка Юлія перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані. Також у серйозному стані перебуває працівник поліції, який першим намагався надати їм допомогу.

14 березня прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звинуватила Росію в отруєнні Скрипаля і його дочки й оголосила про вислання 23 російських дипломатів. Цей захід підтримали в адміністрації президента США. Про розробку подібних санкцій також оголосив президент Франції.

У Росії обвинувачення відкинули. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва вишле британських дипломатів у відповідь на санкції Великої Британії. Лавров назвав обвинувачення Лондона в отруєнні колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки «голослівними, безпідставними й хамськими».