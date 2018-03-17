Росія оголосила персонами нон грата 23 британських дипломатів

Міністерство закордонних справ Росії оголосило персонами нон грата 23 дипломатів посольства Великобританії в Москві.

Як йдеться в повідомленні міністерства, ці дипломати мають бути вислані з країни потягом тижня.

«З огляду на диспаритет в кількості консульських установ двох країн, відкликається згода Російської Федерації на відкриття і функціонування генерального консульства Великобританії в Санкт-Петербурзі. Відповідні процедури будуть здійснені відповідно до міжнародно-правової практики», – йдеться у повідомленні.

Крім того, Москва оголосила про припинення діяльності в Росії у зв'язку з неврегульованістю статусу Британської Ради.

У МЗС Росії додали, що британську сторону попередили: «в разі подальших дій недружнього характеру стосовно Росії, російська сторона залишає за собою право схвалити інші заходи у відповідь».

Раніше сьогодні посла Великобританії в Росії Лорі Брістоу викликали в міністерство закордонних справ Росії.

Екс-розвідника Сергія Скрипаля і його дочку Юлію виявили 4 березня непритомними на лавці в парку міста Солсбері на півдні країни. Пізніше британські слідчі встановили, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новачок», яку розробили в Росії. 66-річний Сергій Скрипаль і його 33-річна дочка Юлія перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані. Також у серйозному стані перебуває працівник поліції, який першим намагався надати їм допомогу.

14 березня прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звинуватила Росію в отруєнні Скрипаля і його дочки й оголосила про вислання 23 російських дипломатів. Цей захід підтримали в адміністрації президента США. Про розробку подібних санкцій також оголосив президент Франції.

У Росії обвинувачення відкинули. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва вишле британських дипломатів у відповідь на санкції Великої Британії. Лавров назвав обвинувачення Лондона в отруєнні колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки «голослівними, безпідставними й хамськими».