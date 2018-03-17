Британського посла викликали в МЗС Росії

Посла Великобританії в РОСІЇ Лорі Брістоу викликали в міністерство закордонних справ Росії, повідомляє російське зовнішньополітичне відомство.

Напередодні у МЗС Росії заявили, що рішення Москви щодо заходів у відповідь стосовно Лондона схвалені і найближчим часом будуть донесені до британської сторони.

Екс-розвідника Сергія Скрипаля і його дочку Юлію виявили 4 березня непритомними на лавці в парку міста Солсбері на півдні країни. Пізніше британські слідчі встановили, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новачок», яку розробили в Росії. 66-річний Сергій Скрипаль і його 33-річна дочка Юлія перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані. Також у серйозному стані перебуває працівник поліції, який першим намагався надати їм допомогу.

14 березня прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звинуватила Росію в отруєнні Скрипаля і його дочки й оголосила про вислання 23 російських дипломатів. Цей захід підтримали в адміністрації президента США. Про розробку подібних санкцій також оголосив президент Франції.

У Росії обвинувачення відкинули. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва вишле британських дипломатів у відповідь на санкції Великої Британії. Він не уточнив, скільки дипломатів буде вислано і в які терміни будуть запроваджені ці заходи. Лавров назвав обвинувачення Лондона в отруєнні колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки «голослівними, безпідставними й хамськими».