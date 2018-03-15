Міноборони Росії заявило про «інтелектуальну імпотенцію» британського міністра оборони

У міністерстві оборони Росії відреагували на висловлювання міністра оборони Великої Британії Ґевіна Вільямсона, який закликав Росію «піти і замовкнути» у зв’язку з отруєнням у Солсбері екс-шпигуна Скрипаля та його дочки.

«Риторика базарної хабалки (російське лайливе слово на позначення «нахабної жінки», яке академічний словник Ушакова характеризує як «вульгарне» – ред.), продемонстрована сьогодні головою британського міністерства оборони Ґевіном Вільямсоном, чудово характеризує граничний ступінь його інтелектуальної імпотенції», – заявив 15 березня речник російського оборонного відомства Ігор Конашенков.

Британський міністр виступив із заявою щодо Росії, оголошуючи про намір Лондона інвестувати 48 мільйонів фунтів у новий центр захисту від хімічної зброї. Вільямсон додав, що не має сумніву в тому, що «напад (у Солсбері – ред.) ішов від Росії».

«Це абсолютно жахливо й обурливо, що Росія зробила у Солсбері. Ми відповіли на це. Чесно кажучи, Росія повинна піти, вона повинна замовкнути», – сказав Вільямсон.

14 березня прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що реакція російської влади на отруєння в британському Солсбері колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки засвідчує відповідальність Москви за цей напад. Вона наголосила, що у випадку отруєння Скрипаля йдеться про те, що «Росія незаконно застосувала хімічну зброю», яка була незаконно виготовлена, незважаючи на те, що Росія бере участь в Конвенції із заборони хімічної зброї.

Мей виступила з відповідною заявою після того, як Москва відмовилася на вимогу Лондона дати пояснення, як нервово-паралітична речовина «Новачок», розроблена в Росії, потрапила на територію Британії, і звинуватила Британію в «антиросійській істерії». Британські слідчі дійшли висновку, що саме цією речовиною були отруєні Скрипаль і його дочка.

Їх виявили 4 березня непритомними на лавці в парку міста Солсбері на півдні країни. 66-річний Сергій Скрипаль і його 33-річна дочка Юлія перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані. Також у серйозному стані перебуває працівник поліції, який першим намагався надати їм допомогу.

15 березня речник президента Росії Дмитро Пєсков назвав заяви британської влади «безвідповідальними». А міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва вишле британських дипломатів у відповідь на санкції Великої Британії. Він не уточнив, скільки дипломатів буде вислано і в які терміни будуть запроваджені ці заходи. Лавров назвав обвинувачення Лондона в отруєнні колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки «голослівними, безпідставними і хамськими».