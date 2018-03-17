Радіо Свобода Daily: «Новачок» у валізі доньки Скрипаля?

Нові подробиці отруєння Скрипаля

Британська газета The Telegraph Із посиланням на джерела в британських спецслужбах повідомляє, що нервово-паралітичну речовину «Новачок», якою отруїли колишнього офіцера ГРУ Росії Сергія Скрипаля, ймовірно, ввезли до Великої Британії у валізі його дочки Юлії. Вона прилетіла з Росії до батька у Британію напередодні отруєння, 3 березня, і, очевидно, не знала про підкладену отруту, мовиться в статті. Слідчі припускають, що отруйною речовиною ще в Росії був просякнутий або один з предметів одягу, або косметика, або подарунки, які Скрипаль і його дочка пізніше розпакували в будинку у британському Солсбері.

Крім того, колишній агент КДБ Борис Карпічков, який живе в еміграції в Новій Зеландії, заявив про погрози на свою адресу, отримані за місяць до отруєння колишнього полковника ГРУ Росії Сергія Скрипаля. За словами Карпічкова, йому повідомили про те, що він сам і Скрипаль стануть об’єктами нападу.

Гучну заяву у цій справі зробив і міністр закордонних справ Великої Британії Боріс Джонсон. За його словами, наказ використовувати нервово-паралітичну речовину на території Сполученого Королівства, «найбільш ймовірно», віддав особисто президент Росії Володимир Путін. У Кремлі згадку Путіна у зв’язку зі справою Скрипаля назвали «разючим порушенням дипломатичних правил пристойності».

Хто допомагав захоплювати Крим

До четвертих роковин анексії Криму російська влада створила публічний міні-пантеон героїв «кримської весни». У ньому історії кримчан, які допомагали російським військовим захоплювати півострів, раніше не відомі. Наприклад, свідчення про роль кримських ковалів у захопленні адмінбудівель 2014 року чи водія тролейбуса, який зустрічав у Сімферополі Петра Порошенка. Історії анексії написані на плакатах вуличної виставки «Кримська весна. Будуємо майбутнє», організованої в Сімферополі і ще двох десятках регіонів Криму. Тут представлена хроніка подій весни 2014 року й одкровення деяких кримчан про те, чому вони їх підтримали. Деякі подробиці викликають сумніви у інших учасників та очевидців тих подій.

Істерика в мас-медіа певного ґатунку і соціальних мережах Росії спонукає розважливо оцінити і факт проведення цього «референдуму» під контролем «зелених чоловічків», і його реальні результати. А ще – згадати проведені у Криму референдуми. Точніше, ті політичні акції, які мали таку назву, але зовсім не обов’язково відповідали правовим нормам.

Вибори Путіна наближаються

Офіційний Київ вирішив не допускати росіян до російських дипломатичних установ в Україні у день виборів президента Росії 18 березня через те, що Москва має намір проводити ці вибори і на окупованій українській території – у Криму. В Україні в цей день мали відкритися чотири дільниці для голосування – у Києві, Харкові, Одесі та Львові. Виборчі дільниці повинні були працювати в посольстві Росії в Україні (Київ), а також у генконсульствах. Міністерство закордонних справ Росії таке рішення розкритикувало і заявило, що такий крок Києва є «відкритим втручання в суто внутрішні справи Росії» і веде до ескалації напруги в двосторонніх відносинах.

Друге «золото» Лук’яненка, сенсаційна Шишкова

Біатлон завершено, й українці змогли поставити жирну крапку, здобувши в останній гонці шосте «золото». Проте до нагороди найвищого ґатунку «синьо-жовті» змусили своїх вболівальників похвилюватися. Три спортсмени залишилися за крок до бронзових медалей. Але українці змогли зібратися та знову довести, що можуть все. Підсумок сьомого дня змагань у традиційному Щоденнику Паралімпійських ігор.

Не відволікайтесь на телефон перед сном

Свідомо чи ні, але більшість людей багато разів на день відволікається на різні види сигналів зі смартфонів – чи то новий електронний лист по роботі, чи повідомлення з соціальної мережі. І хоча у цифровому світі все це здається чимось досить природнім, людський організм може з цим не погодитися. Якщо ви маєте звичку перевіряти на ніч електронну пошту (тим паче у службових справах), у вчених для вас погані новини. Разом з тим, вчені вважають, що про негативний вплив смартфонів на фізичний та психічний стан людини необхідно знати, але це не зобов’язує повністю відмовлятися від сучасних технологій. Але важливо знати міру.

Відпочивайте якісно!

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