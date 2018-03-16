Що робить постійне відволікання на телефон з мозком людини

Свідомо чи ні, але більшість людей багато разів на день відволікається на різні види сигналів зі смартфонів – будь то новий електронний лист по роботі чи повідомлення з соціальної мережі. І хоча у цифровому світі все це здається чимось досить природнім, людський організм може з цим не погодитися.

Якщо ви маєте звичку перевіряти на ніч електронну пошту (тим паче у службових справах), у вчених для вас погані новини.

«Ці постійні сповіщення підштовхують наші гормони стресу до дії, запалюючи відповідь «бити першим або втікати». Серцебиття прискорюється, дихання стає важчим, відкриваються потові залози, м’язи твердіють», – йдеться у статті у виданні Business Insider, присвяченій серії розслідувань впливу смартфонів на поведінку людини.

Багато дослідників вивчають проблематику залежності від гаджетів та соціальних мереж, і чимало науковців дійсно пов’язують її з депресією, високим рівнем тривожності та розладами сну, які, в свою чергу, призводять до низки інших захворювань.

Дослідження виявили, що близько 89% студентів відчувають фантомну вібрацію від телефонів. Більшість людей постійно перевіряють електронну пошту та соціальні мережі. Однак на фізіологічному рівні «сповіщення від наших телефонів навчають наш мозок бути в майже постійному стані напруги та стресу», – повідомив виданню ендокрінолог.

Ріу у тім, що людина насправді фізіологічно погано справляється з потребою робити кілька справ одночасно. Лише одній людині з півсотні вдається дійсно робити кілька речей одночасно, але більшість людей здатна фокусуватися лише на чомусь одному. Це означає, що кожного разу, коли ми звертаємо увагу на нове сповіщення, ми відволікаємося. Але за таке відволікання ми також платимо певну ціну, вважають автори статті.

Здавалося б, перехід від одного завдання до іншого коштує нам усього лише кілька десятих секунди, але насправді за день людина так багато перемикається між ідеями, розмовами та діями на телефоні або на комп’ютері, що «перемикання можуть дійсно змусити нас робити більше помилок».

Психолог Девід Мейєр, який вивчив цей ефект, вважає, що перемикання між завданнями може поглинути до 40% продуктивності нашого мозку», – мовиться у статті.

Більш того, при кожному такому перемиканні в людини виробляється гормон стресу – кортизол, у той час як мозку доводиться обробляти набагато більше інформації за норму – все це суттєво навантажує організм.

Гіперприродній моніторинг

Численні дослідження вказують на те, що люди стають дедалі більш залежними від своїх смартфонів. Це звикання вже настільки широко визнано, що існує навіть назва самого страху залишитися без мобільного телефону – номофобія. Більш того, вже є й спеціальні центри лікування від цього, йдеться в The Independent.

Та деякі вчені вважають, що постійна перевірка, наприклад, соціальних мереж, насправді обумовлена не наявністю самого гаджета, а «еволюційною залежністю від спілкування із іншими та потребою стежити за їхньою поведінкою», – мовиться у статті.

Іншими словами, деякі науковці переконані, що справа в потребі спілкування із іншими людьми, а смартфони лише слугують «нездоровою платформою» для втілення цих бажань, зазначає автор.

Як подолати залежність (та чи слід)?

Можна називати це залежністю або будь-яким іншим словом, та якщо ви проводите у середньому чотири години на день «в телефоні», – то це чверть вашого денного життя, йдеться в іншій статті The Independent.

Та насправді знизити негативний вплив смартфона не так складно. Авторка книги «Як розлучитися зі своїм телефоном: 30-денний план повернення вашого життя» Кетрін Прайс рекомендує вимкнути всі сповіщення, щоб вони вас не відволікали.

Більш того, вона радить не брати телефон з собою в спальню, та видалити саме додатки соціальних мереж, основною метою яких є «затягнути» користувачів. Натомість, Прайс пропонує відвідувати соціальні мережі зі стаціонарних комп’ютерів, мовиться у статті.

Вчені вважають, що негативний вплив смартфонів на фізичний та психічний стан людини необхідно знати, але це не зобов’язує повністю відмовлятися від сучасних технологій. Однак, важливо знати міру.