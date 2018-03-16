МЗС Росії «обурене» рішенням України не допускати росіян до дипустанов 18 березня

Міністерство закордонних справ Росії розкритикувало рішення Києва не допускати росіян до російських дипломатичних установ в Україні у день виборів президента Росії 18 березня.

«Рішення… не викликає нічого, крім обурення. Подібні дії є безпрецедентними і не вкладаються в загальноприйняті уявлення про цивілізовані країни», – заявили в МЗС.

На думку відомства, рішення України суперечить не лише Віденським конвенціям про дипломатичні і консульські зносини, а й міжнародним правозахисним нормам, зокрема, положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року.

«Хотіли б нагадати, що Росія навіть у найскладніші моменти не дозволяла собі такого ставлення до прав громадян України, які перебувають на території нашої країни, і не перешкоджала проведенню голосування на українських виборах, у тому числі президента і Верховної Ради», – зазначили в міністерстві.

У відомстві заявили, що такий крок Києва є «відкритим втручання в суто внутрішні справи Росії» і веде до ескалації напруги в двосторонніх відносинах.

«Викликають також здивування заклики української сторони не визнавати легітимність майбутніх виборів президента Російської Федерації. Хотіли б підкреслити, що визнання наших виборів київським режимом Росія точно не потребує», – додали в МЗС.

16 березня в Міністерстві внутрішніх справ України заявили, що 18 березня на територію російських дипломатичних представництв громадяни Росії допускатися не будуть, доступ матимуть особи винятково з дипломатичним статусом.

У МВС зауважили, щоб «уникнути провокацій і можливих важких наслідків, підрозділи Нацполіції і Нацгвардії забезпечать в цей день належну охорону всіх дипломатичних представництв».

Заступник голови ЦВК Росії Микола Булаєв назвав ситуацію неповагою України до міжнародного права.

18 березня в Росії відбудуться президентські вибори. В Україні в цей день мали відкритися чотири дільниці для голосування – у Києві, Харкові, Одесі та Львові. Виборчі дільниці повинні були працювати в посольстві Росії в Україні (Київ), а також у генконсульствах.