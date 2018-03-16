ЦВК Росії: недопуск росіян до дипустанов в Україні порушує міжнародні зобов’язання

Центральна виборча комісія Росії стурбована заявою МВС України про недопуск громадян Росії до російських дипломатичних установ 18 березня, у день проведення президентських виборів. Про це російській агенції «РИА-Новости» заявила секретар комісії Майя Гришина.

«Це кричуще порушення міжнародних зобов’язань, міжнародного права і, власне, порушення прав наших громадян», – заявила Гришина.

Заступник голови ЦВК Росії Микола Булаєв назвав цю ситуацію неповагою України до міжнародного права.

«Шкода, що європейські гарантії в даному випадку для України не мають абсолютно ніякого значення і що неповага до міжнародного права стала не просто нормою, а, по суті справи, визначає всі рішення, схвалені Україною останнім часом», – заявив заступник голови ЦВК.

Сьогодні у Міністерстві внутрішніх справ України заявили, що 18 березня на територію російських дипломатичних представництв громадяни Росії допускатися не будуть, доступ матимуть особи винятково з дипломатичним статусом.

У МВС зауважили, щоб «уникнути провокацій і можливих важких наслідків, підрозділи Нацполіції і Нацгвардії забезпечать в цей день належну охорону всіх дипломатичних представництв».

18 березня в Росії пройдуть президентські вибори. В Україні в цей день відкриється чотири дільниці для голосування – в Києві, Харкові, Одесі та Львові. Виборчі дільниці працюватимуть у посольстві Росії в Україні (місто Київ),а також у генконсульствах.

Російське посольство нагадувало, що внесення громадян Росії в список виборців буде проводитися при явці в приміщення дільничної виборчої комісії на підставі паспорта або документа, що його замінює.