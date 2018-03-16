Щоденник Паралімпійських ігор: друге «золото» Лук’яненка, сенсаційна Шишкова та падіння ціною в медаль

Біатлон завершено, й українці змогли поставити жирну крапку, здобувши в останній гонці шосте «золото». Проте до нагороди найвищого ґатунку «синьо-жовті» змусили своїх вболівальників похвилюватися. Три спортсмени залишилися за крок до бронзових медалей. Але українці змогли зібратися та знову довести, що можуть все. Підсумок сьомого дня змагань у традиційному Щоденнику Паралімпійських ігор.

Біатлон: Радь за крок до нагороди

Перша гонка в біатлоні на середній дистанції завершилася четвертим результатом Тараса Радя. Українець двічі помилився на вогневому рубежі. І фінішував із часом 51 хвилина 3,6 секунди. Від лідера Тарас Радь відстав на 1 хвилину 6,4 секунди.

А Максим Яровий не закрив 9 мішеней, через таку кількість штрафних кіл українець завершив дистанцію 15-м. Його час – 59 хвилин 46,6 секунди.

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«Золото» здобув Мартін Флайґ із Німеччини. Чемпіонський результат – 49 хвилин 57,2 секунди. Срібну нагороду виборов американець Даніель Кноссен. А «бронза» на рахунку Колліна Камерона з Канади.

І знову четверте місце

Естафету четвертого місця перехопила Ірина Буй у змаганнях серед жінок у категорії «стоячи». Вона закрила всі мішені. Але подолала дистанцію за 41 хвилину 24,4 секунди.

П'ятою стала дебютантка Паралімпійських ігор Богдана Конашук, яка фінішувала з часом 41 хвилина 27,5 секунди та припустилася однієї помилки. Людмила Ляшенко стала 10-ю, маючи у своєму пасиві 6 промахів, а Юлія Батенкова-Бауман – 11-а з 3 незакритими мішенями.

Золоту та срібну нагороди вибороли представниці команди під нейтральним прапором – Анна Міленіна та Катерина Румянцева. А третє місце посіла спортсменка з Канади - Бріттані Г’юдак.

Вовчинський також без медалі

У змаганнях чоловіків у категорії «стоячи» найкращий результат показав Григорій Вовчинський, який став четвертим. Він подолав дистанцію за 44 хвилини 47,8 секунди, маючи в своєму пасиві одну хибу.

П'ятим фінішував Ігор Рептюх, він не зміг закрити 3 мішені. Хоча майже півдистанції очолював гонку. А наостанок ще й зламав палицю та й упав перед фінішем.

З ідеальною стрільбою, але з програшем у швидкості виступив Віталій Ситник. Він відстав від лідера на 5 хвилин 8 секунд. Сергій Романюк - 12-й.

Паралімпійським чемпіоном став Марк Арендз із Канади. Другим фінішував француз Бенжамен Дав'є. Бронзову нагороду виборов Нільс-Ерік Ульсет.

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Шишкова починає світлу смугу

Українці вже вкотре доводять: дива – це в їхніх силах. Здавалося б, після трьох четвертих місць наступні спортсмени «синьо-жовтих» почнуть хвилюватися та не зможуть виступити на високому рівні. Проте навпаки – усі, хто залишився, по-справжньому розізлилися та дали бій своїм суперникам.

Серед жінок із вадами зору Ольга Прилуцька стала четвертою. Її результат – 39 хвилин 51,2 секунди та 3 помилки на вогневому рубежі.

Оксана Шишкова фінішувала другою, відставши від лідера на 1 хвилину 49,5 секунди.

Паралімпійською чемпіонкою стала представниця команди під білим прапором - Михайлина Лисова. Її час – 37 хвилин 42,6 секунди. Бронзову нагороду здобула німкеня Клара Клуґ.

Черговий «десерт» від Лук’яненка

В останній гонці в біатлоні серед чоловіків із вадами зору Україна виборює дві нагороди! Паралімпійським чемпіоном стає Віталій Лук'яненко, який фінішував із часом 45 хвилин 12,9 секунди. Українець не закрив одну мішень. І це вже друге «золото» Лук’яненка у Пхьончхані.

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Срібну нагороду здобув також представник «синьо-жовтої» команди. Олександр Казік припустився двох помилок на вогневих рубежах та відстав від свого співвітчизника на 23,6 секунди.

Мав би бути «синьо-жовтий» п’єдестал, проте все ж таки трохи швидшим за українців був Антоні Шалансон із Франції. Однаковий результат – четверте місце – показали Анатолій Ковалевський та Юрій Уткін. Одразу за ними фінішував Дмитро Суярко. Олександр Махоткін став восьмим, а Ярослав Решетинський – 11-м.

Сноуборд: Ошаров – 15-й

Іван Ошаров – єдиний представник України в сноубордингу – сьогодні змагався в дисципліні банкед-слалом. У першій спробі українець показав час 1 хвилину 5,84 секунди. У другому заїзді Ошаров покращив результат – 1 хвилина 2,78 секунди. Проте цього не вистачило, щоб потрапити до фіналу. Ошаров 15-й.

Керлінг: визначилися фіналісти

Відбулися півфінальні зустрічі в керлінгу на візках. Збірна Китаю виграла в канадських спортсменів – 4:3, а Південна Корея програла команді з Норвегії 6:8. Уже завтра відбудуться зустрічі за нагороди.

Нагадаємо, що головне правило в керлінгу на візках – має бути хоча б одна жінка. Більше про паралімпійські види читайте тут.

Хокей: матчі за 5–8-е місце

У матчах за 5–8-е місця все завершилося без сенсацій і навіть додаткових хвилин. Норвегія з легкістю переграла Чехію 5:2, а Швеція «розчавила» Японію – 5:1. У фіналі зустрінуться США та Канада, а за бронзові нагороди боротимуться Південна Корея та Італія.

Командний залік: Україна покращує свої результати

Сьогодні Україна здобула три нагороди – 1 «золото» та 2 «срібла». Загалом 19 нагород вибороли «синьо-жовті» за цей час на Паралімпіаді – по 6 золотих та срібних, 7 бронзових. І тепер посідають четверте місце в неофіційному командному заліку.

Лідером залишається збірна США, яка виборола 30 нагород (11 золотих, 12 срібних та 7 бронзових). Російські спортсмени, які виступають від власного імені, здобули разом 20 нагород, з них 8 золотих. На третьому місті – збірна Німеччини, яка має в своєму активі 15 нагород, з них 6 найвищого ґатунку.

Мультимедалістка Шишкова

Оксана Шишкова – єдина спортсменка в складі збірної України, яка з усіх гонок повертається із нагородами. На її рахунку вже 5 нагород – «золото», три «срібла» та «бронза». І Оксана Шишкова потрапила до складу мультимедалістів Паралімпіади у Пхьончхані. Зараз вона на 16-му місці.

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За кого вболівати 17 березня?

О 3:00 розпочнеться лижна гонка на 10 кілометрів серед чоловіків із вадами зору. Від України змагатимуться Олександр Махоткін, Дмитро Суярко та Ярослав Решетинський.

З 3:15 на цю ж дистанцію вийдуть представники категорії «стоячи» - Віталій Ситник, Сергій Романюк, Григорій Вовчинський та Ігор Рептюх.

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О 4:45 вболіваємо за Богдану Конашук, Ірину Буй, Юлію Батенкову-Бауман, Людмилу Ляшенко, які змагатимуться серед спортсменок категорії «стоячи». У них дистанція 7,5 кілометрів.

О 4:55 стартують Ольга Прилуцька та Оксана Шишкова. Вони виступатимуть серед спортсменок із вадами зору.

О 5:40 завершать виступи українців Максим Яровий та Тарас Радь (категорія «сидячи»).