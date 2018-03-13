Паралімпійська чемпіонка Оксана Шишкова: ведмедик, кінологія та перемоги для бійців АТО

Біатлоністка Оксана Шишкова на дистанції 10 кілометрів серед жінок з вадами зору здобула 13 березня золоту нагороду для України на Паралімпійських іграх у південнокорейському Пхьончхані. Радіо Свобода підготувало факти про першу українську дівчину, яка здобула «золото» на цій зимовій Паралімпіаді, її переможні талісмани та нагороди, які присвячені бійцям АТО.

У Оксани Шишкової у 10 років почав погіршуватися зір, незважаючи на це дівчина продовжувала займатися спортом. Замість акробатичної гімнастики та кунг-фу з’явилися біатлон та лижні гонки. Тепер вона – паралімпійська чемпіонка. Каже: велика частина успіху залежить від гайди Віталія Казакова, з яким вона долає всі дистанції.

Різний спорт. Із трьох років займалася акробатичною гімнастикою, потім кунг-фу. У 10 років почав погіршуватися зір. Тож почала займатися паралімпійською легкою атлетикою та стала майстром спорту України. Також грала у футбол.

Навчалась у Харківській школі-інтернаті для дітей з ослабленим зором. Там почала займатися лижними гонками та біатлоном.

У 2009 році вступила до Харківської зооветеринарної академії, на спеціалізацію «кінолог».

Вона ще й співає. Шишкова гастролювала Німеччиною разом з цирковою школою і виступала у хорі.

Талісман. Іграшка-ведмедик, який подорожує з Оксаною на всі змагання із 2010 року.

Перемоги. Оксана Шишкова почала кататися на трасах України лише в 17 років, а вже у 2014-му чотири рази піднімалась на Паралімпійський п’єдестал. В Сочі вона здобула чотири бронзові нагороди.

Пхьончхан-2018. На XІІ зимових Паралімпійських іграх Оксана Шишкова здобула 3 нагороди: «срібло» у біатлоні на дистанції 6 кілометрів та «золото» на дистанції 10 кілометрів, а також «срібло» у лижних гонках на 15 кілометрів.

Присвячує свої перемоги українським захисникам. «Всім величезне спасибі, хто перебуває у АТО. Нас захищають, і ми тут доводимо всіляко, що ми – Україна, ми сильні», – прокоментувала свої срібні нагороди Оксана Шишкова.

Виконує обіцянки. Після другого «срібла» Оксана Шишкова обіцяла, що обов’язково зробить все можливе, щоб здобути «золото». І ось вже у наступній гонці вона – паралімпійська чемпіонка.

Цікаві фрагменти інтерв’ю:

«Я люблю кататися на лижах за швидкість. Це хвилююче, коли ви біжите швидше, ніж вітер, іноді боретеся з дощем або снігом, щоб дістатися до фінішу».

«Спорт допомагає мені залишатися придатною та розвивати мою силу, координацію та впевненість у собі».

«Я насолоджуюсь тим, що роблю. Я не думаю, що ти можеш продовжувати робити щось, якщо ти не любиш це робити».