Паралімпійський чемпіон Віталій Лук’яненко: 5 фактів про непереможного

Йому 39 років. Він – найдосвідченіший спортсмен у складі збірної України, адже виступав на всіх Паралімпійських іграх, де змагалися «синьо-жовті». На його рахунку вже п’ять золотих нагород на Паралімпіадах. І це ще не межа. Адже Ігри у Пхьончхані лише розпочались. Віталій Лук’яненко здобув перше «золото» для збірної України на Паралімпійських іграх-2018. Українець першим фінішував у біатлонному спринті.

Починав займатися спортом зі звичайними атлетами

Зір почав втрачати у п’ять років. Батьки помітили, що Віталій дуже близько дивиться телевізор, тож звернулися до лікаря. Виявилась атрофія зорового нерву. Спочатку займався лижними гонками зі звичайними спортсменами. Проте суттєве погіршення зору підштовхнуло перейти до паралімпійської збірної.

Спортсмен, який зіпсував плани Володимиру Путіну

На Паралімпійських іграх в Сочі у 2014 році Віталій Лук’яненко випадково зіпсував настрій президенту Росії.У чоловічій гонці на 7,5 кілометрів у біатлоні серед спортсменів з вадами зору всі прогнозували «золото» російському атлетові Миколі Полуніну. Цього спортсмена хотів привітати особисто президент Росії Володимир Путін, але неочікувано для росіян Віталій Лук’яненко випередив Полуніна на 11 секунд та здобув «золото». Президент Росії українця не привітав. До речі, це була та сама «коронна» дистанція, на якій сьогодні Лук'яненко знову став першим.

Уже збирався йти зі спорту

Після Паралімпіади у Сочі дружина Віталія зізнавалася, що чоловік вирішив завершувати професійну кар’єру спортсмена, адже за цей час накопилося дуже багато проблем зі здоров’ям. У Ванкувері травмував хребет, також турбували коліна, навіть операція не допомогла.

Сподівалися, що Віталій відпочине, підлікується, буде рибалити, адже на це хобі йому завжди бракувало часу. Проте Лук’яненко витримав без спорту два роки, а потім повернувся.

Незмінний талісман

Одні вірять у забобони, інші – не розлучаються зі своїми талісманами. Є такий незмінний талісман і в параолімпійського чемпіона у Пхьончхані Віталія Лук’яненка. Це шапочка, яку він одягає на кожну гонку, вже протягом кількох років Каже, що фартова.

Прапороносець, який зруйнував міф

Існує міф: ті спортсмени, які на церемонії відкриття виносять прапор своєї держави – додому повертаються без нагород. Проте не всі атлети в ці «спортивні жахи» вірять. Наприклад, сам Віталій Лук’яненко зізнався, що це чиїсь забобони, а сам міфу не боїться. І недарма – і на церемонії відкриття був прапороносцем, і наступного дня одразу нагороду здобув. Ось і вір після цього у спортивні паралімпійські міфи.