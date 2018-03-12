Ігор Рептюх виборов для України третє «золото»: несподівані факти про паралімпійського чемпіона

Ігор Рептюх виборов для України третє «золото». Тепер у паралімпійця з Чернігівщини дві нагороди у Пхьончхані – бронзова в біатлонному спринті та вищого ґатунку в лижній гонці на 20 кілометрів. Про що мріє паралімпійський чемпіон, за якими принципами живе та чому мати була проти його виступів у професійному спорті? Радіо Свобода знайшло цікаві факти про «золотого» лижника.

Народився в багатодітній родині. Ігор – наймолодший у сім’ї, у нього є дві сестри та брат.

Травма. У дитинстві залучався до сільськогосподарських справ. У своїх інтерв’ю Ігор Рептюх зізнавався, що саме любов до техніки призвела до каліцтва лівої руки – утратив усі пальці в п’ять років.

Школа. Улюблені предмети були фізкультура й історія. У сьомому класі потрапив до шкільної команди легкоатлетів та виграв крос.

Мати й тітка були проти спорту. У 14 років хлопцеві запропонували переїхати до Чернігова та займатися спортом професійно. Мати Галина та тітка Катерина були проти. Адже планували, що Ігор навчатиметься в Прилуцькому педучилищі. Крім того, були впевнені, що великий спорт негативно впливає на здоров’я. Лише побачивши умови, у яких тренуються й живуть майбутні чемпіони, родичі дали згоду.

Зимові види були не одразу. Спочатку Ігор займався легкою атлетикою та плаванням, а вже потім переключився на біатлон та лижні гонки. «Ці види спорту завжди були цікаві мені, і я можу представляти Україну на міжнародних змаганнях в цих дисциплінах», – цитує Ігоря офіційний сайт Паралімпіади у Пхьончхані.

Титули. У сезоні 2016-2017 років став володарем Великого кришталевого глобуса в загальному заліку Кубка світу з лижних перегонів. Тож на Паралімпійські ігри у Пхьончхані їхав як один з головних претендентів на нагороди.

​Реалізує свої мрії. У 2013 році спортсмен зізнався журналістам, що мріє здобути паралімпійську нагороду в Сочі й докладе всіх зусиль. Чоловік сказав – чоловік зробив. На Паралімпіаді у 2014 році Ігор здобув «срібло» в лижній естафеті 4х2,5 кілометри.

А вже на сайті Паралімпійських ігор 2018-го вказано, що український спортсмен мріє про «золото». І ось тепер він – ще й паралімпійський чемпіон. Цікаво, про що мріятиме Ігор тепер?

Девіз: Ніколи не здаватися, не зупинятися, а рухатися тільки вперед.

Уже завтра відбудуться біатлонні гонки, де також змагатиметься Ігор Рептюх. Тож віримо, що це не остання його нагорода у Пхьончхані.

Як українець виборював золоту медаль, можна прочитати у нашому Живому блозі, а ось підсумки – традиційно в Щоденнику Паралімпійських ігор. Не пропустіть.