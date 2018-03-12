Паралімпійські ігри: Україна здобула третє «золото»

Збірна України продовжує боротися за нагороди на XІІ зимових Паралімпійських іграх, які тривають у Пхьончхані. «Синьо-жовтої» вже здобули 6 нагород: 2 золоті, 1 срібну та 3 бронзові. І зараз знаходяться на 5-й позиції у турнірній таблиці. Чи зможе збірна України повторити результат першого дня і вибороти 5 нагород?