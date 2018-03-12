Паралімпійські ігри: Україна здобула третє «золото»

На дистанції 15 кілометрів серед дівчат з вадами спорту - екватор. Оксана Шишкова продовжує триматися на другій позиції. Вона відстає від лідера на 25 секунд.
Ольга Прилуцька показує шостий результат.
На позначці 4,6 км серед жінок, які змагаються стоячи, українка Людмила Ляшенко на другому місці. Її час - 12 хвилин 38,9 секунди. Третьою йде її співвітчизниця Юлія Батенкова-Бауман. А дебютантка змагань Богдана Конашук поки що на 8 місці.
А тим часом стартувала ще одна лижна гонка з українками. Тримаємо кулаки за Богдану Конашук, Юлію Батенкову-Бауман та Людмилу Ляшенко, які змагатимуться на цій же дистанції серед жінок (стоячи).
На позначці 4.32 км Оксана Шишкова друга. Її результат - 12 хвилин 50,6 секунди.
А Ольга Прилуцька поки що шоста.