Паралімпійські ігри: чергове «золото» України, 25 шайб і російські спортсмени без нагород

У другий день офіційних змагань на ХІІ зимових Паралімпійських іграх українці змагалися лише в одній дисципліні, проте це не завадило вибороти жадане «золото». Максим Яровий став другим паралімпійським чемпіоном у Пхьончхані, який захищає синьо-жовтий прапор. Тож Україна здобуває шосту нагороду, проте стає п’ятою в командному заліку, обходячи спортсменів без розпізнавальних знаків.

Лижні гонки: Україна виступає лише в одному заїзді, але здобуває «золото»

Максим Яровий на дистанції 15 кілометрів (сидячи) показав свій незламний характер та здобув упевнену перемогу. Українець фінішував із часом 41 хвилина 37 секунд і зміг обійти найближчого суперника – американця Даніеля Кноссена – на 43,1 секунди. До речі, спортсмен зі США лише вчора святкував паралімпійське чемпіонство у біатлонному спринті, а вже сьогодні поступився українцеві.

Для Максима Ярового це перше «золото» у його спортивній кар’єрі. Чотири роки тому українець повернувся з Паралімпіади в Сочі з трьома нагородами – 2 «срібла»: у біатлоні (7,5 кілометрів) та лижних перегонах (10 кілометрів), а також «бронза» в лижному спринті.

«8 років ішов до цієї нагороди. Тренування, падіння – усе було. І виборов її. Будемо працювати ще більше, щоб взяти ще більше нагород. Присвячую нагороду батькам, які мене підняли, а також тренерам, які допомагали. Усім, хто мене підтримував, усій Україні. Сьогодні стільки привітань, я ще не бачив так багато в житті. Просто в шоці», – прокоментував свою перемогу Максим Яровий.

«Срібло» на рахунку американця Даніеля Кноссена, а третім став спортсмен із Південної Кореї Сін Уй Хюн.

Ще один представник збірної України – вісімнадцятирічний Тарас Радь – фінішував сьомим. Його результат – 43 хвилини 50,4 секунди. Тарас відстав від свого співвітчизника на 2 хвилини 13 секунд.

Чергова нагорода українки для США

Оксана Мастерс народилася в Україні. Проте в 6 років її удочерили, тож вона переїхала до Америки. І вже понад двадцять років виступає під «зірково-смугастим» прапором. У лижних гонках серед жінок (сидячи) уродженка України здобула «бронзу». І це вже друга її нагорода у Пхьончхані до кошика США. Напередодні, 10 березня, вона стала третьою в біатлонному спринті.

До речі, п’єдестал пошани серед жінок, які виступають на візках, у лижних гонках був ідентичним суботньому біатлонному. «Золото» знову здобула американка Гретч, а «срібло» – німкеня Андреа Ескау.

Гірськолижний спорт: лідери без змін

Анна Шаффельгубер із Німеччини вирішила повторити результат Сочі-2014 і знову зібрати всі нагороди. Після «золота» у швидкісному спуску (сидячи), вона виборола нагороду вищого ґатунку в супергіганті.

Така ж переможна статистика й у француженки Марі Боше, яка виступає в категорії «стоячи»: чотири роки тому вона виборола 4 нагороди. Дві нагороди вищого ґатунку у Пхьончхані здобула й словацька спортсменка Генріета Фаркасова (із вадами зору). Усього в представниці Словаччини вже 7 золотих нагород за три Паралімпіади.

Серед чоловіків без змін залишився п’єдестал у категорії стоячи. Як і в суботу, в швидкісному спуску, першим став швейцарський представник Тео Ґмюр, «срібло» на рахунку Артура Баучі, а «бронзу» виборов Маркус Салхер із Австрії.

Неочікувано серед чоловіків, які виступають сидячи, переміг спортсмен із Канади Курт Отуей. На минулій Паралімпіаді в Сочі найкращий результат він продемонстрував на швидкісному спуску, де став п’ятим. А у Пхьончхані залишив без другого «золота» американця Ендрю Курка, який напередодні став чемпіоном у швидкісному спуску.

Серед спортсменів із вадами зору одразу два словацьких паралімпійця потрапили на п’єдестал. Якуб Крако став першим, Мирослав Хараус здобув «бронзу», а італієць Джакомо Бертаньоллі виборов срібну нагороду.

Парахокей: США та Канада забивають найбільше

Збірна США рознесла команду Японії – 10:0, Південна Корея з мінімальною різницею обіграла хокеїстів із Чехії – 3:2. А Канада продовжує «громити» суперників. Тепер під цей «каток» потрапили італійці – 10:0 (напередодні Канада без шансів забила 17 шайб Швеції).

Командний залік: Україна втратила одну позицію, проте обійшла Росію

Очолює турнірну таблицю США. Американська команда здобула 9 нагород (4 золоті, 3 срібні та 2 бронзові). Збірна Франції здобула 6 медалей (3 золотих, 2 срібних, 1 бронзова). На одну срібну менше у Словаччини. У збірної Німеччини 5 нагород, 2 з яких золоті. Однакову кількість медалей вибороли Україна і Канада – 6 (2 золоті, 1 срібна, 3 бронзові).

У другий день змагань російські паралімпійці нагород не здобули, тож стали 7-ми в загальному заліку.

За кого вболівати 12-го березня?

Україна змагатиметься у двох видах: лижних гонках та сноуборді.

О 3:00 чоловіки (стоячи) долатимуть вільним стилем лижну трасу у 20 кілометрів. Стартують Сергій Романюк та Ігор Рептюх.

О 3:25 у цій же дисципліні змагатимуться чоловіки з вадами зору. Від України (на офіційному сайті Паралімпіади) заявлений лише Олександр Казік.

О 3:30 розпочнеться крос у сноубордингу. Під синьо-жовтим прапором виступатиме Іван Ошаров.

З 5:00 вболіваємо за Ольгу Прилуцьку й Оксану Шишкову, які змагатимуться зі своїми гайдами у лижних гонках на 15 кілометрів.

О 5:15 тримаємо кулаки за Богдану Конашук, Юлію Батенкову-Бауман та Людмилу Ляшенко, які змагатимуться на цій же дистанції серед жінок (стоячи).

Для тих, хто не збирається прокидатися вночі, повідомляємо – з 3:00 Радіо Свобода розповідатиме про всі сенсаційні виступи, змагання українських спортсменів та їхні враження у Живому блозі. Тож якщо ви все проспали, не хвилюйтеся, можна буде порадіти за «синьо-жовтих», перечитавши наш Живий блог.