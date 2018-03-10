Паралімпійські ігри: золота Україна, сенсаційні сноубордисти та 17:0

Перший день змагань у Пхьончхані Україна завершує з 5 нагородами, а також на четвертому місці у загальному заліку. Хто зі спортсменів здивував? Які світові зірки знову підкорили паралімпійські височини? Хто може увійти в історію як мультимедаліст? Радіо Свобода розпочинає традиційні Щоденники Паралімпійських ігор: емоційні коментарі, незабутні виступи та сенсаційні перемоги.

Розпочали боротьбу за нагороди «синьо-жовті» серед чоловіків (сидячи). Спортсмени мають подолати 7,5 кілометрів, але рухаються вони в монолижах – крісло, яке кріпиться до лиж, із ременями та іншими кріпленнями, а також підвіскою для зниження навантаження на тіло лижника.

Найкраще в цій дисципліні виступив 18-річний Тарас Радь. На своїй першій Паралімпіаді спортсмен став четвертим. Не вистачило зовсім трохи – 10 секунд – до «бронзи». І додалася провина – штрафне коло. Адже на другому вогневому рубежі Тарас припустився однієї помилки.

Максим Яровий показав 10-й результат. Він відстав від лідера на дві хвилини. І це враховуючи, що українець на двох вогневих рубежах не закрив 6 мішеней, а ще вже на фіналі впав – зробив «сальто» на монолижах. Проте зібрався з силами, швидко повернувся на трасу й завершив дистанцію.

«Золото» здобув Даніель Кноcсен із США. Дмитро Лобан із Білорусі завершив дистанцію зі «срібним» результатом. А канадець Коллін Камерон став третім.

Перша нагорода збірної України

На дистанції шість кілометрів стоячи виступали чотири представниці «синьо-жовтої» збірної. Богдана Конашук – дебютанка Паралімпійських ігор. 22-річна Ірина Буй на змагання поїхала вдруге – на минулих Іграх у Сочі стала одинадцятою на цій дистанції. Людмила Ляшенко в Сочі показала сьомий результат. А ось Юлія Батенкова-Бауман – найтитулованіша атлетка у складі збірної України – здобула чотири роки тому на дистанції 6 кілометрів «бронзу».

Наймолодша учасниця в цьому забігу – Богдана Конашук – припустилася всього однієї помилки, проте українці не вистачило швидкості. Вона фінішувала десятою, відставши від лідера на 2 хвилини 32,8 секунди.

Ірина Буй, маючи у своєму активі дві хиби в стрільбі, стала шостою. Різниця з спортсменкою, що посіла перше місце, – 1 хвилина 59 секунд.

Юлія Батенкова-Бауман, від якої чекали нагороди на цій дистанції, стала четвертою. Вона не закрила лише одну мішень із десяти.

А ось Людмила Ляшенко, хоча й припустилася однієї помилки у стрільбі, проте показала свою кращу швидкість і здобула «бронзу». І це перша нагорода українки на Паралімпійських іграх за спортивну кар’єру, а також перша медаль у кошику збірної України у Пхьончхані.

«Це класні відчуття. Ти стараєшся, робиш для цього дуже багато, тренуєшся постійно. Немає навіть часу побути з друзями, з рідними. Ти віддаєш весь час роботі, щоб раз на чотири роки здобути нагороду. І воно цього варте», – прокоментувала свою бронзову нагороду Людмила Ляшенко.

«Золото» та «срібло» здобули спортсменки під білим прапором – Катерина Румянцева та Анна Міленіна.

І знову біатлон стоячи, і знову «бронза»

На п’єдесталі пошани в цій же дистанції, але серед чоловіків, ситуація з українцями виявилась ідентичною до змагань серед жінок. Третє місце здобув Ігор Рептюх, який чотири року тому був лише 11-м. А четвертим став Григорій Вовчинський, який має у своєму пасиві одну незакриту мішень.

«Нагорода дуже тяжка. Важить багато. Але й тяжко далася. На нагородженні стояв, так розумів, що вона за шию тягне», – сміється Ігор Рептюх.

Віталій Ситник двічі невлучно стріляв і став 12-м, Сергій Романюк чотири рази помилявся на вогневих рубежах та завершив 15-м.

«Золото» здобув француз Бенжамен Дав’є, а срібну нагороду виборов Марк Арендз – спортсмен із Канади.

А далі з арифметичною прогресією вперед до нагороди вищого гатунку

У біатлонному спринті серед жінок із вадами зору за Україну виступали Ольга Прилуцька та Оксана Шишкова. Такий же склад був і в Сочі у 2014-му. Тоді Шишкова стала бронзовою призеркою, а Прилуцька – не фінішувала. Але у Пхьончхані українки покращили свої показники.

Цікаво, що спортсмени з вадами зору стартують із гайдами. Це люди, які також долають дистанцію (трохи попереду) і підказують, коли і в який бік потрібно починати маневр для повороту та спуску. А на стрільбі спортсменам гайди подають гвинтівку, яка оснащена електронно-акустичними окулярами. Далі паралімпійці вже орієнтуються на аудіо-сигнал. Чим приціл ближче до центру мішені, тим гучність зростає. Фініш зараховується за виступом саме спортсмена, а ось нагороди отримує і атлет, і гайд.

До речі, саме на цих гонках можна було побачити, як одна помилка гайда може змінити результат спортсмена – коли він упав, через нього перехопилася та також упала й атлетка.

Проте українкам пощастило з гайдами. Таких помилок не було. Ольга Прилуцька тричі не змогла закрити мішені, але, незважаючи на це, фінішувала четвертою разом з гайдом Борисом Бабаром. Українка відстала від лідера на дві з половиною хвилини.

Оксана Шишкова разом з гайдом Віталієм Казаковим здобули першу «срібну» нагороду для України і третю до кошику «синьо-жовтих». Кажуть, прогнозовано покращили результат Сочі.

«Ростемо! Недарма тренуємося стільки років. Є прогрес, є куди ще рости. Звичайно, рада!» – каже Шишкова.

Першою дистанцію подолала спортсменка під нейтральним прапором Михайлина Лисова. «Бронзу» виборола Світлана Сахненко з Білорусі.

На останок десерт – «золото» від Лук’яненка

На останній дисципліні біатлону першого дня змагань від України виступала масштабна «синьо-жовта» армія паралімпійців. 7 спортсменів. Які, до речі, своїм виступом довели, що Україна найсильніша. Адже останні метри дистанції стали справжніми вітчизняними баталіями. Одразу 4 українці боролися за «бронзу». Проте фортуна посміхнулася Анатолію Ковалевському. Він припустився однієї помилки та відстав від лідера – свого співвітчизника Віталія Лук’яненка – на 39,5 секунди.

Четвертий – Ярослав Решетинський, п’ятим фінішував Юрій Уткін, шостий результат показав Дмитро Суярко, восьмим став Олександр Казік, дванадцятий – Олександр Махоткін.

Віталій Лук’яненко знову здобув «золото» на дистанції спринту на 7,5 кілометрів, як і чотири роки тому.

«Цього разу було неймовірно тяжко, порівнюючи з минулими Іграми. Це щось… Від початку – тобто потрапляння знову до складу збірної – до сьогоднішньої гонки. Стан траси мав би бути кращим. Емоції, звичайно, переповнять, але трохи пізніше. Як-то кажуть, надолужать своє», – сміється Віталій Лук’яненко.

Не лише про Україну: гірськолижний спорт

Сьогодні спортсмени змагалися в швидкісному спуску. Це найшвидший і найнебезпечніший вид гірськолижних змагань. Спортсмени максимально швидко мають подолати спуск із гори з широкою трасою.

Першою паралімпійською чемпіонкою у Пхьончхані стала словацька спортсменка Генріета Фаркашова, яка виступає серед атлетів із вадами зору. Саме з цієї дисципліни й розпочався перший офіційний день змагань.

Французька спортсменка Марі Боше, яка в Сочі здобула 4 золоті нагороди серед жінок (стоячи), вирішила, напевно, повторити своє досягнення й додала перше «золото» у Пхьончхані.

Також сміливо розпочала свою участь і німкеня Анна Шаффельгубер, яка в Сочі зібрала всі нагороди найвищого ґатунку серед жінок, які змагаються сидячи. На її рахунку перемога у першій дисципліні в Пхьончхані.

А ось серед чоловіків не обійшлося без сенсацій. По-перше, Мак Марку з Канади (вади зору) покращив свій результат, порівнюючи з минулою Паралімпіадою. Він став першим у Пхьончхані, хоча 4 роки тому в цій дисципліні здобув «бронзу».

Дебютант Паралімпійських ігор зі Швейцарії Тео Ґмюр став першим серед чоловіків у кваліфікації «стоячи».

Ще один дебютант, проте вже з США, Ендрю Курка переміг серед спортсменів, які змагаються сидячи.

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Парахокей: вони доводять, що можливо все

Збірна Норвегії поступилася Італії з рахунком 2:3. Південна Корея обіграла Японію, забивши 4 шайби. Японці змогли відквитати лише одну.

А ось збірна Канада немов котком проїхала по команді зі Швеції – 17:0.

Перемога українки для США

В біатлоні серед жінок (сидячи) уродженка України, яка зараз виступає за США, Оксана Мастерс здобула срібну нагороду. Спортсменку у 6 років удочерили, тож з новою родиною вона переїхала в США, де і почала займатися спортом.

Командний залік: Україна у першій п’ятірці

У перший день змагань «синьо-жовті» здобули 5 нагород – «золото» Віталій Лук'яненко, «срібло» Оксана Шишкова, бронзові медалі на рахунку Ігоря Рептюха, Людмили Ляшенко та Анатолія Ковалевського. І таким чином у командному заліку українці стали четвертими. Випереджає Україну США, на рахунку 5 нагород, 3 з яких золоті. Далі Франція та російські спортсмени, які здобули по 3 нагороди, і 2 з яких золоті. А завершує найкращу п’ятірку Канада.

Проте на дистанції біатлону Україна здобула найбільше нагород.

За кого вболівати 11 березня?

11 березня не такий насичений день. Усього один розіграш комплектів нагород для України – це лижні гонки серед чоловіків (сидячи). Під синьо-жовтим прапором виступатимуть Тарас Радь та Максим Яровий.

Уболівати за хлопців починаємо о 3:00!