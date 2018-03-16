Слідком Росії відкрив справи через замах на доньку Скрипаля й убивство Глушкова в Британії

Слідчий комітет Росії відкрив справи через замах на росіянку Юлію Скрипаль, доньку екс-розвідника Сергія Скрипаля, та вбивство бізнесмена Миколи Глушкова, повідомила прес-служба Слідкому. Обидві події трапилися на території Великої Британії.

«Розслідування буде здійснене відповідно до вимог російського законодавства і норм міжнародного права. Слідство планує залучити до розслідування висококваліфікованих експертів. Також слідчі готові до спільної роботи з компетентними органами Великої Британії», – заявили в Слідчому комітеті.

Скрипаля та його дочку Юлію виявили 4 березня непритомними на лавці в парку міста Солсбері на півдні країни. Пізніше британські слідчі встановили, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новачок», яку розробили в Росії. 66-річний Сергій Скрипаль і його 33-річна дочка Юлія перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані. Також у серйозному стані перебуває працівник поліції, який першим намагався надати їм допомогу.

14 березня прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звинуватила Росію в отруєнні Скрипаля і його дочки й оголосила про вислання 23 російських дипломатів. Цей захід підтримали в адміністрації президента США. Про розробку подібних санкцій також оголосив президент Франції.

У Росії обвинувачення відкинули. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва вишле британських дипломатів у відповідь на санкції Великої Британії. Він не уточнив, скільки дипломатів буде вислано і в які терміни будуть запроваджені ці заходи. Лавров назвав обвинувачення Лондона в отруєнні колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки «голослівними, безпідставними й хамськими».

Пізно ввечері 13 березня в Лондоні родичі знайшли мертвим бізнесмена Миколу Глушкова, який був близьким діловим партнером покійного олігарха Бориса Березовського. Глушкову було 68 років.

На його шиї були видні сліди удушення, однак повної впевненості в насильницькому характері смерті немає. Справу передали на розгляд контртерористичного відділу Скотленд-Ярду, який кваліфікує подію як «смерть за нез'ясованих обставин».