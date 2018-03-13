У Лондоні знайдений мертвим колишній соратник Березовського

У Лондоні родичі знайшли мертвим Миколу Глушкова. Цей російський бізнесмен був близьким діловим партнером покійного олігарха Бориса Березовського. Тіло Глушкова виявили його рідні та друзі, повідомляють британські засоби інформації. Глушкову було 68 років.

Микола Глушков був заступником директора державної компанії «Аерофлот». Про його смерть повідомив також адвокат Андрій Боровков. Причина смерті не називається.

Микола Глушков двічі звинувачувався російськими правоохоронними органами в шахрайстві.