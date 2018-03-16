Британія – приклад для України, як реагувати на загрозу Росії – Хара

Міністр закордонних справ Великої Британії Боріс Джонсон заявляє, що наказ використати нервово-паралітичну речовину на території Сполученого Королівства, «найбільш ймовірно», віддав особисто президент Росії Володимир Путін. Цю заяву речник Путіна Дмитро Пєсков назвав «разючим порушенням дипломатичних правил пристойності». Перед цим Британія і Росія вже обмінялися гострими заявами щодо отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки Юлії в британському Солсбері. Реакцію країн Заходу на цю справу у програмі «Ваша Свобода» аналізували експерт фонду «Майдан закордонних справ» Олександр Хара та російський політичний експерт Андрій Піонтковський.