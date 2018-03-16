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16 Березень 2018, Київ 18:18
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Британія – приклад для України, як реагувати на загрозу Росії – Хара

Британія – приклад для України, як реагувати на загрозу Росії – Хара
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Міністр закордонних справ Великої Британії Боріс Джонсон заявляє, що наказ використати нервово-паралітичну речовину на території Сполученого Королівства, «найбільш ймовірно», віддав особисто президент Росії Володимир Путін. Цю заяву речник Путіна Дмитро Пєсков назвав «разючим порушенням дипломатичних правил пристойності». Перед цим Британія і Росія вже обмінялися гострими заявами щодо отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки Юлії в британському Солсбері. Реакцію країн Заходу на цю справу у програмі «Ваша Свобода» аналізували експерт фонду «Майдан закордонних справ» Олександр Хара та російський політичний експерт Андрій Піонтковський.

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