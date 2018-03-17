Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
17 Березень 2018, Київ 21:35
Відео

Росія «відповіла» Великобританії по «справі Скрипаля» – думки росіян (відео)

Росія «відповіла» Великобританії по «справі Скрипаля» – думки росіян (відео)
Embed

No media source currently available

0:00 0:02:22 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Міністерство закордонних справ Росії оголосило персонами нон грата 23 дипломатів посольства Великобританії в Москві. Як йдеться в повідомленні міністерства, ці дипломати мають бути вислані з країни потягом тижня. Крім того, Москва оголосила про припинення діяльності в Росії у зв'язку з неврегульованістю статусу Британської Ради. У МЗС Росії додали, що британську сторону попередили: «в разі подальших дій недружнього характеру стосовно Росії, російська сторона залишає за собою право схвалити інші заходи у відповідь». Раніше сьогодні посла Великобританії в Росії Лорі Брістоу викликали в міністерство закордонних справ Росії. Ставлення росіян до таких дій з боку Росії неоднозначне.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG