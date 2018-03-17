Міністерство закордонних справ Росії оголосило персонами нон грата 23 дипломатів посольства Великобританії в Москві. Як йдеться в повідомленні міністерства, ці дипломати мають бути вислані з країни потягом тижня. Крім того, Москва оголосила про припинення діяльності в Росії у зв'язку з неврегульованістю статусу Британської Ради. У МЗС Росії додали, що британську сторону попередили: «в разі подальших дій недружнього характеру стосовно Росії, російська сторона залишає за собою право схвалити інші заходи у відповідь». Раніше сьогодні посла Великобританії в Росії Лорі Брістоу викликали в міністерство закордонних справ Росії. Ставлення росіян до таких дій з боку Росії неоднозначне.