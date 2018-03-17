Захарова: у Росії ніколи не було досліджень речовин з назвою «Новичок»

У Росії ніколи не було досліджень з розробки хімічних речовин з назвою «Новичок», заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова в ефірі телеканалу «Россия-24».

«Ніколи ні на території Союзу, ні в часів СРСР, ні в час Російської Федерації, ні в Російській Федерації не було досліджень, які мали б справжню або кодову назву «Новичок». Назва не була запатентована, не використовувалася як якісь символи, шифри або код», – заявила Захарова.

За її словами, «це слово було розроблено як назва і було використано хімічним елементом і матеріалом саме отруйної дії на Заході».

Екс-розвідника Сергія Скрипаля і його дочку Юлію виявили 4 березня непритомними на лавці в парку міста Солсбері на півдні країни. Пізніше британські слідчі встановили, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новачок», яку розробили в Росії. 66-річний Сергій Скрипаль і його 33-річна дочка Юлія перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані. Також у серйозному стані перебуває працівник поліції, який першим намагався надати їм допомогу.

14 березня прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звинуватила Росію в отруєнні Скрипаля і його дочки й оголосила про вислання 23 російських дипломатів. Цей захід підтримали в адміністрації президента США. Про розробку подібних санкцій також оголосив президент Франції.

17 березня Росія оголосила про вислання 23 британських дипломатів, скасувала відкриття генконсульства Великобританії в Санкт-Петербурзі, а також заявила про припинення діяльності Британської Ради. Це стало кроком у відповідь на вислання російських послів з Британії.