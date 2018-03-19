Британія закликає ЄС і НАТО об’єднати зусилля для протидії російській агресії

Європейський союз і НАТО мають об’єднати зусилля для протидії російській агресії, заявив після консультацій з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом британський міністр закордонних справ Борис Джонсон.

«Є речі, які ми можемо і мусимо робити разом. Це протидія дезінформації, що надходить із Росії, спільна протидія кібернетичним атакам, обміни розвідувальними даними щодо дій росіян в кібернетичній агресії, яка б’є по багатьох державах ЄС і НАТО. Нарешті, ми повинні виявляти російські гроші, які були отримані незаконним чи корупційним шляхом. Усе це найважливіші шляхи, якими ми тепер повинні йти», – заявив Борис Джонсон в штаб-квартирі альянсу.

Він зазначив, що Велика Британія має установи, які працюють над цим, але ефективно ця робота може здійснюватися лише із залученням партнерів з різних кінців світу.

Джонсон зауважив, що «вражаючим є контраст між нинішнім рівнем солідарності та підтримки Британії та набагато «приглушенішою» реакцією, яка була 12 років тому після вбивства Олександра Литвиненка».

«Причина в тому, що в різних частинах світу є чимало країн, які прямо чи опосередковано відчувають нині підривну чи злочинну поведінку Росії. Тому ми й працюємо нині з нашими партнерами над різними видами кроків у кібербезпеці, протидії гібридній загрозі, обміні розвідданими, а також із кампанією дезінформації, яка надходить з Росії», – пояснив міністр.

На початку березня екс-розвідника Сергія Скрипаля і його дочку Юлію виявили непритомними на лавці в парку Солсбері на півдні Великої Британії. Пізніше британські слідчі встановили, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новачок», яку розробили в Росії. 66-річний Сергій Скрипаль і його 33-річна дочка Юлія перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані.

14 березня прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звинуватила Росію в отруєнні Скрипаля і його дочки й оголосила про вислання 23 російських дипломатів. Цей захід підтримали в адміністрації президента США. Про розробку подібних санкцій також оголосив президент Франції.

Росія відкинула звинувачення. 17 березня Москва оголосила про вислання 23 британських дипломатів, скасувала відкриття генконсульства Британії в Санкт-Петербурзі, а також заявила про припинення діяльності Британської ради.