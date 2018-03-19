Позиція ЄС щодо Росії в питаннях України, Сирії і Солсбері має бути непохитною – голова МЗС Бельгії

Позиція Європейського союзу в питаннях України, Сирії і Солсбері має бути непохитною і відвертою, заявив після завершення засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ віце-прем’єр-міністр та голова МЗС Бельгії Дідьє Рейндерс.

«Російська влада повинна відреагувати, а ми повинні бути відвертими», – заявляє Рейндерс, додаючи, що в діалозі з Росією позиція ЄС має бути вкрай непохитною, зокрема, в таких питаннях, як Україна та пов’язані з нею санкції, Сирія, а нині ще й у тому, що трапилося у Солсбері.

Він зауважив, що у питанні невикористання, заборони та проблем зберігання хімічної зброї, тиск на Росію чиниться не лише з боку ЄС та Британії, але й з боку інших міжнародних партнерів.

«І якщо Москва не піде на зустріч, то нам доведеться знову сісти за стіл для пошуку рішень, як посилити цей тиск», – сказав Рейндерс.

Він зауважив, що ЄС з одного боку чекає від Росії надання своїх даних щодо використаної хімічної зброї типу «Новачок», з іншого, очікує від неї гарантій поваги до міжнародної Конвенції щодо застосування й зберігання хімічної зброї.

Голова бельгійського зовнішньополітичного відомства наголошує, що ЄС вимагає від Росії конкретики, а не відмовок.

«Тобто ми хочемо знати, чи ще зберігаються на складах в Росії ця хімічна зброя, а отже, чи поважає вона свої зобов’язання у цій сфері перед Міжнародною організацією із заборони хімічної зброї», – сказав він.

На початку березня екс-розвідника Сергія Скрипаля і його дочку Юлію виявили непритомними на лавці в парку Солсбері на півдні Великої Британії. Пізніше британські слідчі встановили, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новачок», яку розробили в Росії. 66-річний Сергій Скрипаль і його 33-річна дочка Юлія перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані.

14 березня прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звинуватила Росію в отруєнні Скрипаля і його дочки й оголосила про вислання 23 російських дипломатів. Цей захід підтримали в адміністрації президента США. Про розробку подібних санкцій також оголосив президент Франції.

Росія відкинула звинувачення. 17 березня Москва оголосила про вислання 23 британських дипломатів, скасувала відкриття генконсульства Британії в Санкт-Петербурзі, а також заявила про припинення діяльності Британської ради.