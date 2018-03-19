Захід проти Росії: хімікат «Новачок» розпочав «нову Холодну війну»

Між Великою Британією та Росією – «нова Холодна війна». Так західна преса називає відповідь Лондона на отруєння російською хімічною розробкою колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його дочки на території англійського містечка Солсбері. Цей конфлікт уже формував нову антикремлівську коаліцію, до якої долучились Сполучені Штати, Франція та Німеччина.

Під схвальні вигуки та аплодисменти парламенту – прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей називає Росію відповідальною за отруєння родини Скрипалів. Кремль не зміг пояснити, як нервово-паралітична речовина «Новачок», розроблена в Москві у радянські часи, опинилась на англійській землі. Мей категорична: відповідь на цю атаку буде жорсткою.

«Великобританія висилає 23 російських дипломатів, яких визначили як російських розвідників. Вони мають тиждень на те, щоб залишили країну. Ми будемо заморожувати російські державні активи всюди, де у нас є докази, що вони можуть бути використані для загрози життю або майну громадян чи жителів Великої Британії», – виголосила прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей 14 березня.

Це вислання – наймасовіше за останні 30 років. Проте і це ще не все. Лондон перевірятиме російські вантажі та приватні літаки. Міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова більше не чекають у Великій Британії. Члени королівської родини та британські посадовці проігнорують Чемпіонат світу з футболу, який відбудеться влітку в Росії. Трансляцію телеканалу «Russia Today» можуть заборонити, а російський газ – замінити альтернативним. Якщо Лондон піде ще далі ­– російських олігархів можуть змусити звітувати про свою власніть у Великій Британії.

Кремль уже назвав заяву Британії «провокацією» і порадив «не ставити ультиматумів ядерній державі». І відповідь Москви не забарилась – британським дипломатам наказали збирати речі. На черзі – британські медіа, якщо «Russia Today» все ж заборонять.

«По-перше, ми хочемо отримати зразки отрути. Без них, і без офіційного звернення до Організації із заборони хімічної зброї, справа рухатись не буде», – заявив посол Росії у Великій Британії Олександр Яковенко.

Відповідь Британії – надто м’яка, країна не вчиться на власному досвіді, каже експерт аналітичного центру Atlantic Council Аґнія Ґріґас.

«Адже таке трапляється не вперше. Був подібний випадок із Литвиненком, загадкова смерть Березовського, чи кілька непояснених смертей. Тож зараз час Британії діяти. Скільки ще випадків їм потрібно?» – каже Ґріґас.

США: російський уряд має припинити застосовувати хімічну зброю для убивства своїх ворогів

Та санкціями Британія не обмежилась – залучила проти Росії союзників на терміновому засіданні Ради безпеки ООН. Сполучені Штати відразу підтримали Лондон.

«Росіяни скаржаться, що ми надто їх критикуємо. Якщо російський уряд припинить застосовувати хімічну зброю для вбивства своїх ворогів, і якщо Росія співпрацюватиме з Організацією із заборони хімічної зброї, надавши всю інформацію щодо цієї речовини – ми перестанемо говорити про них», – заявила постійний представник США при ООН Ніккі Гейлі 14 березня.

«Новачок»: що це?

Західних лідерів цікавить: як радянський винахід – хімікат «Новачок» – потрапив на територію Британії? Його розробкою із середини 60-х аж до початку 90-х займався головний хімічний науково-дослідний інститут Москви. Проте – і тоді, і згодом – Москва не розкривала деталі про накопичення, зберігання чи використання «Новачка».

Росія наполягає: вона непричетна до отруєння. І пропонує відразу кілька пояснень. Цього токсину взагалі ніколи не існувало, заявили у МЗС Росії. Або ж «Новачок» має український слід, і після розпаду Радянського Союзу його зберігав Київ. Москва наполягає: вона не виробляє «Новачка» і знищила старі запаси, а токсином могла заволодіти інша держава.

Така вірогідність дійсно є, припускає британське інформагентство Reuters. Після завершення Холодної війни радянська програма із розробки хімічної зброї почала занепадати. Вченим затримували зарплатню, контроль за токсинами зменшився. Відомо про, щонайменше, один випадок, коли вчений-дослідник викрав зразок «Новачка», щоб заробити на ньому. Згодом дуже подібною речовиною вбили впливового російського банкіра Івана Ківеледі.

Нова антикремлівська коаліція

Але, схоже, Захід все менше вірить версіям Росії. США, Велика Британія, Франція та Німеччина виступили зі спільною заявою: Москва повинна пояснити витік «Новачка» і розкрити деталі його розробки. А міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон навіть припускає, що наказ використовувати хімічну зброю віддав особисто президент Росії Володимир Путін.

Конфлікт вийшов навіть на рівень НАТО – ніколи раніше хімічну зброю не застосовували на території країн-членів Альянсу. Фактично, проти Кремля сформувалась нова міжнародна коаліція.

«Напад у Солсбері відбувся на тлі безрозсудної поведінки Росії, яку вона має останні роки. Як от незаконна анексія Криму і військова підтримка сепаратистів на сході України», – заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 15 березня.

Париж вирішив запровалити санкції проти Москви. Хоча конфлікт між Британією та Росією дуже невчасний для Франції – президент Еммануель Макрон запланував візит до Москви на травень.

«Франція висловила підтримку своїм традиційним союзникам. Фактично, вона не могла цього не зробити через спільну європейську політику. Але, водночас, підписання спільної декларації про засудження вбивства колишнього російського шпигуна трохи суперечить теперішньому порядку денному Франції», – вважає Крістоф Гараш, експерт із питань європейської політики.

Київ поділяє думку західних партнерів – за отруєнням стоїть Росія. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін радить не довіряти дезінформації, яку поширює Кремль про «Новачка».

Проте чи виграє від цього хімічного конфлікту Україна – складно сказати, вважає аналітик британського Chatham House Орися Луцевич.

«Це зараз зможе Україні посилити позицію щодо продовження санкцій, активізації, можливо інших форматів, окрім Мінського. Хоча, з іншого боку, погіршення відносин між Заходом і Росією буде сприяти розриву дипломатичних відносин», – говорить Луцевич.

Поки світ закликає Росію до відповіді – отруєні Скрипаль, його дочка та випадковий полісмен залишаються в лікарні. Доступу до них Москві не дають. Британські спецслужби припускають: отруйну речовину могли підкинути дочці Скрипаля у валізу, коли вона виїжджала з Росії. Проте розслідування ще триває – силовики метр за метром прочісують містечко Солсбері.

Цей матеріал підготовлено спеціально для програми «Завтра» – спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу «112 Україна». Дивіться її щонеділі о 18:00 на телеканалі «112 Україна».